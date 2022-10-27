Русская линия
Сводка новостей от 27 октября 2022

Архиепископ Афинский Иероним присоединился к кампании русофобии в ЕС
Предстоятель Элладской Православной Церкви публично заявил, что русские — это «проблемный народ», который никогда не знал «настоящей демократии»…

Архиепископ Иероним и Патриарх КириллГреки никогда не питали особой любви к славянским народам, которых они по византийской традиции до сих пор про себя считают варварами, а потому ожидать, что власти Греции протянут руку помощи России в сложный период её истории не приходится. Причём это касается далеко не только светских властей, но и церковных иерархов.

Как известно, на фоне противостояния России и Запада на Украине в Европе активно распространяется русофобская риторика, когда во всех бедах европейские политики винят Кремль и русский народ.

К этой информационной кампании на днях подключился и Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский Иероним, который, отвечая на вопрос издания Kathimerini о российско-украинском конфликте и его религиозном подтексте, отметил, что Россия никогда не жила в условиях демократии и якобы этим объясняется политика Кремля, сообщает СПЖ.

«Это проблемный народ, и этим, возможно пользуются власти и Патриарх Кирилл», — пояснил свою мысль Архиепископ Иероним.

Таким образом, когда им это удобно греческие иерархи быстро превращаются из византийских монархистов в истовых сторонников европейской демократии, что мы видим на примере владыки Иеронима. При этом ни на Фанаре, ни в Греции не хотят оставлять своих надежд на возможное возрождение Византии и возвращения им Константинополя.

Что ж, вряд ли верующим в России стоит обижаться на греческого Предстоятеля — за многие годы он, возможно, впервые сказал публично то, о чём думают и говорят греки, обсуждая Россию на своих кухнях. Для нас же подобные заявления могут быть полезны — обольщаться сладкими и лукавыми словесами наших собратьев из Греции больше не стоит.

Нельзя забывать и прописную истину духовной жизни: «Бог гордым противится, а смиренным подаёт благодать».

Русская линия

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