Депутаты приняли в первом чтении пакет законопроектов о полном запрете в России пропаганды содомии и педофилии…

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды содомии, педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков. Согласно проекту закона (№ 217 471−8), нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы, сообщает Интерфакс.

Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Отныне в России запрещается:

— реклама и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений;

— выдача прокатного удостоверения фильмам с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

Кроме того, обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещённому для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Принят также проект закона с поправками в Кодекс РФ (№ 217 472−8) об административных правонарушениях.

За пропаганду ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. — 400 тыс. руб. — для граждан; 100 тыс. — 800 тыс. руб. — для должностных лиц; 800 тыс. — 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юридических лиц.

За пропаганду педофилии: 200 тыс. — 800 тыс. руб. — для граждан; 400 тыс. — 2 млн руб. — для должностных лиц; 1 млн — 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. — 200 тыс. руб. — для граждан; 100 тыс. — 400 тыс. руб. — для должностных лиц; 800 тыс. — 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы России.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Всего изменения коснутся пяти законов: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; № 2124-I «О средствах массовой информации»; № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; № 38-ФЗ «О рекламе»; № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ».

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