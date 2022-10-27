Римско-католический архиепископ из Филадельфии Чарльз Чапут считает, что президент США Джо Байден не исповедует католическую веру, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Сatholic News Agency.

Выступая 22 октября 2022 года на евхаристическом симпозиуме в Арлингтонской епархии архиепископ Чапут обвинил второго президента-католика в истории Соединенных Штатов в «отступничестве по вопросу об абортах».

«Отступничество Байдена в вопросе абортов — лишь самый отвратительный пример, и он не один. Когда вы свободно разрываете общение с Церковью Иисуса Христа и её учением, вы не можете притворяться, что находитесь в общении, когда это удобно», — сказал Чапут.

Он уверен, что «это форма лжи», а «мистер Байден не исповедует католическую веру». «Любой священник, который сейчас причащает президента, участвует в его лицемерии», — подчеркнул архиепископ Чапут.

Любопытно, что в Американском Экзархате Константинопольского Патриархата, во главе которого сейчас стоит архиепископ Элпидофор, напротив, считают, что «религиозное чувство Байдена настоящее и не наносное». Впрочем, всем известно, что фанариоты умелые льстецы. Католики в этом плане ведут себя более достойно.

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