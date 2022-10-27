В Кремле откликнулись на призыв Предстоятеля РПЦ включить в Стратегию нацбезопасности РФ понятие веры, любви к Отечеству и жертвенности…

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести изменения в Стратегию национальной безопасности России подлежит серьёзному осмыслению и обсуждению, прежде чем будет сформулирована позиция по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Предстоятель Русской Православной Церкви, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора, предложил ввести в Стратегию национальной безопасности РФ понятия веры, любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Также Патриарх Кирилл отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей, и задался вопросом о том, могут ли права и достоинство человека стоять сразу после жизни.

«Посылы Патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер, поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат также очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформирована позиция», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Стратегия национальной безопасности — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года.

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