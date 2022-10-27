Архиерейский Собор Польской Церкви ещё раз заявил, что «ПЦУ» — это раскольничья структура, члены которой не имеют канонических хиротоний…

Польская Православная Церковь сохраняет неизменной свою позицию в отношении церковного раскола в украинском Православии и продолжает молиться о его скорейшем преодолении. Об этом сказано в Коммюнике по итогам Архиерейского Собора Польской Автокефальной Православной Церкви, состоявшегося под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы 25 октября 2022 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Война на Украине нарушила совершенно нормальную жизнь в этой стране, Европе и мире. Особенно это касается жизни Православной Церкви. Православие на Украине разделено, и верующие часто чувствуют растерянность. Мы сожалеем об этом, потому что это состояние оказало негативное влияние на весь мировой организм Православия», — сказано в документе.

В Коммюнике названа деструктивной деятельность т.н. «митрополита» Эпифания и перечисляются Соборные постановления Польской Церкви, касающиеся непризнания автокефального статуса возглавляемой им «Православной церкви Украины» и незаконности епископских и священнических хиротоний указанной раскольнической структуры.

Польская Церковь призвала верующих продолжать молиться о прекращении военных действий и мире на Украине, и о преодолении церковного раскола в стране.

«В то же время Св. Архиерейский Собор просит Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея созвать Синаксис Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей», — сказано в документе.

Польская Церковь выразила благодарность своим верным чадам, церковным организациям и отдельным лицам за духовную и материальную помощь Украины и её граждан.

«Не оставляем своего рвения и продолжаем это доброе дело помощи нуждающимся. Всемогущий Боже! Просим дать мир народу Украины и Святой Православной Церкви», — сказано в Коммюнике.

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