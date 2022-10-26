В Кремле не против подключения папы Римского Франциска к поиску путей урегулирования ситуации на Украине…

В Кремле не против подключения Ватикана и лично папы Римского Франциска к украинскому урегулированию, но отмечают наличие в Киеве нормативной базы, препятствующей переговорам с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу Ватикана позвонить Владимиру Путину Джо Байдену, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, сообщает Интерфакс.

«Если это всё в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но, с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — отреагировал представитель Кремля.

«Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», — добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции попросил папу Франциска позвонить Патриарху Кириллу, президентам России и США, чтобы способствовать урегулированию кризиса на Украине. Папа принял президента Франции в минувший понедельник в Ватикане.

Русская линия