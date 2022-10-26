В годовщину Крещения Белого генерала в Петропавлоском соборе была отслужена Литургия и панихида по русскому офицеру…

Как известно, великий русской военачальник, Георгиевский кавалер генерал Михаил Дмитриевич Скобелев родился в 1843 году в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, где комендантом был любимец Императора Николая I, дед Скобелева, заслуженный ветеран Иван Никитич Скобелев.

Дед очень любил своего внука, опекал и занимался его воспитанием. Крестили маленького Мишу в главном соборе Санкт-Петербурга — Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

И вот спустя 179 лет, в день Крещения будущего русского офицера, в Петропавловском соборе была совершена Божественная литургия и панихида по доблестному генералу. Богослужение совершил настоятель собора архимандрит Александр (Федоров).

За богослужением молились исполнительный директор Центрального совета Скобелевского комитета С.И. Слипченко, директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи полковник В. М Крылов, заведующий Отдела Государственного Эрмитажа — Главный Штаб А.Н. Дыдыкин, представитель Геральдического совета при Президенте РФ А.Г. Цветков, члены Общества ревнителей истории Русской Императорской Гвардии, руководство Государственного Музея Истории Санкт-Петербурга и многочисленные представители общественных организаций Санкт-Петербурга.

После панихиды состоялось торжественное возложение цветов к могиле коменданта Петропавловской крепости, деда генерала Скобелева. Цветы также были возложены к барельефу Скобелева работы известного петербургского скульптора Яна Неймана.

Присутствующие обсудили организационные вопросы, связанные с 180-летием со дня рождения генерала Скобелева, которое будет отмечаться в следующем году.

Русская линия