Утром 20 октября 2022 года в Святогорскую Лавру в очередной раз доставили гуманитарную помощь от Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Груз сопровождали викарий епархии архиепископ Арцизский Виктор (Быков), благочинный 3-го округа г. Одессы протоиерей Илия Манита, архидиакон Андрей Пальчук и другие клирики, сообщает сайт Святогорской лавры.

Всего приехало восемь микроавтобусов с продуктами питания, тёплыми вещами, медикаментами, стройматериалами. В одном из автомобилей прибыли 200 продуктовых наборов для раздачи нуждающимся.

Владыка Виктор также передал обители финансовую помощь от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

«Дорогой владыка, — обратился он к наместнику Лавры митрополиту Святогорскому Арсению, — мы искренне рады побывать сегодня снова в гостях у Царицы Небесной. Меня до глубины сердца тронуло то, что у главной святыни обители — Святогорской иконы Божией Матери — лежит отбитая от статуи Игумении рука. Но хотя злой умысел человеческий и отбил эту руку, Матерь Божия всё равно крепко держит игуменский жезл».

Он выразил надежду, что Богородица сохранит Свою обитель, и подчеркнул, что сейчас задача каждого православного христианина — принять хотя бы малейшее участие в восстановлении Лавры. И если кто не может помочь материально — пусть помолится об успешном совершении этого дела.

«Владыка Агафангел просил меня заверить всех вас, что он за каждого из вас молится, просит у Матери Божией помощи для вас, Её Покрова», — сказал одесский викарий. Также в Одессе молятся об упокоении душ погибших при обстрелах святогорских братиях и насельницах лаврского скита в с. Богородичное.

В ответ владыка Арсений выразил благодарность митрополиту Агафангелу и всем принявшим участие в сборе и доставке гуманитарной помощи неравнодушным людям.

«Я хочу поблагодарить вас и от себя лично, и от имени нашего священноархимандрита, митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона — он радуется любой помощи, которую доставляют в Лавру, потому что для него Святогорская обитель была и остаётся особым святым местом. Мы — его святогорские дети (так мы себя называем). И я знаю, что долгие годы владыку Илариона и владыку Агафангела связывали добрые отношения. Особое почтение к владыке Агафангелу есть и у нас. Мы ощущаем его любовь к нам и сейчас видим особое её проявление в виде этой доставленной помощи».

По его словам, война проявляет в каждом человеке то, что в нём есть, — доброе или худое. «У кого-то добродетели она открывает — они становятся у всех на виду. А у кого-то — недобрые черты, даже подлость, с неё как бы снимается покров», — отметил митрополит Арсений.

«О владыке Агафангеле и его епархии можно сказать: „Яка хата, такий тин. Який батько — такий син“. Его участию в нашей беде подражает вся одесская паства — и духовенство, и миряне. Я искренне благодарен владыке Агафангелу и всем, кто принял посильное участие и неравнодушен к нашей общей святыне — Святогорской Лавре. Это — дом, вотчина Божией Матери, а мы — всего лишь Её служки», — заключил владыка наместник.

В обитель продолжает поступать гуманитарная помощь.

Русская линия