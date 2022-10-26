Русская линия
Сводка новостей от 26 октября 2022

«Непобедимый адмирал — непобедимая Россия»
В Москве пройдет выставка, посвященная праведному воину Феодору Ушакову…

Икона Феодора Ушакова28 октября 2022 года в Городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве состоится открытие выставки, посвященной выдающемуся русскому флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову, — «Непобедимый адмирал — непобедимая Россия: святой праведный воин Феодор Ушаков», сообщает Патриархия.Ru.

В торжественной церемонии открытия выставки примут участие председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, главный врач ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода, председатель правления Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, начальник отдела благотворительности и милосердия Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ Павел Карпухин.

Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским государственным военно-историческим архивом при поддержке ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, Императорского православного палестинского общества и Патриаршего совета по культуре.

Экспозиция познакомит посетителей с уникальными документами, картами сражений, наградами, картинами, иконами и описанием жития праведного Феодора Ушакова.

В церемонии открытия примет участие Патриарший хор Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, который исполнит несколько музыкальных произведений.

Адрес: г. Москва, ул. Саляма Адиля, 2/44. Контакты для справок: +7 (499) 499-16-80; info@centerspyridon.ru.

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