В Москве пройдет выставка, посвященная праведному воину Феодору Ушакову…
28 октября 2022 года в Городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова в Москве состоится открытие выставки, посвященной выдающемуся русскому флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову, — «Непобедимый адмирал — непобедимая Россия: святой праведный воин Феодор Ушаков», сообщает Патриархия.Ru.
В торжественной церемонии открытия выставки примут участие председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, главный врач ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода, председатель правления Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского, начальник отдела благотворительности и милосердия Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ Павел Карпухин.
Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским государственным военно-историческим архивом при поддержке ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, Императорского православного палестинского общества и Патриаршего совета по культуре.
Экспозиция познакомит посетителей с уникальными документами, картами сражений, наградами, картинами, иконами и описанием жития праведного Феодора Ушакова.
В церемонии открытия примет участие Патриарший хор Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, который исполнит несколько музыкальных произведений.