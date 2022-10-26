В Александрийской Патриархии, которая в лице своего Предстоятеля Александрийского Патриарха Федора признала украинских раскольников, крайне возмущены тем, что в Русской Православной Церкви отныне считают их заодно с раскольниками. Как известно, Московский Патриархат в ответ на многочисленные просьбы африканцев открыл свой Русский Экзархат в Африке, и это стало неприятной неожиданностью для «александрийцев».

При этом, судя по тому, какими низкими словами обзывают ныне русских священнослужителей в Александрийском Патриархате, эта миссия носит весьма успешный характер, и греки всерьёз опасаются, что африканские священнослужители, которые устали от двойных стандартов «европейцев», решатся перейти в Московскую Патриархию.

В связи с этим епископ Букобский Хризостом, в частности, призвал священников своей епархии бороться с «волками с морозного Севера», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Догма».

Во время священнического собрания Букобской епархии епископ Хризостом прочитал доклад на тему «Секты и расколы в Церкви», после которого священники обсудили действия, «которые должны быть предприняты в каждом приходе для решения проблемы раскола».

В завершение епископ Хризостом призвал своих клириков «проявить мужество против „волков морозного Севера“» и противостоять им «теплотой православной души и исповедания».

Он также призвал священников «остаться едиными и преданными Церкви апостола и евангелиста Марка, Александрийскому патриархату» и «достойному борцу и миссионеру патриарху Феодору».

О том, что Патриарх Феодор фактически сам учинил эти нестроения, вступив в общение с украинскими раскольникам и тем самым вторгнувшись на каноническую территорию Русской Православной Церкви, епископ Хризостом, по понятным причинам, в своей лекции о расколах не упомянул. Впрочем, в наш информационный век любой желающий может узнать об этом даже в самых отдалённых уголках Африки.

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