Русская линия
Сводка новостей от 21 октября 2022

На Донбассе начали восстанавливать храмы, пострадавшие от обстрелов
С июня по октябрь 2022 года от епархий, находящихся на присоединенных к России территориях, собирались заявки на проведение восстановительных работ…

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь на Донбассе вновь подвергся артобстрелуК середине октября в восьми из 12 донбасских храмов, которые предполагалось восстановить в первую очередь, полностью завершены ремонтные работы, сообщает Интерфакс со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В остальных храмах восстановление планируется закончить в первой декаде ноября. После повторного посещения присоединённых территорий профильной группы специалистов готовится список на проведение следующей очереди работ и сметная документация, определяются источники финансирования.

Одной из уже восстановленных церквей, которые получили повреждения от обстрелов в ходе военных действий, стал храм Александра Невского в селе Иллирия Лутугинского района Луганской народной республики. Храм является объектом культурного наследия, его строительство началось в 1880 году. В ходе боевых действий на Донбассе храмовый комплекс получил повреждения, составляющие порядка 30%. Пострадали купол, кровля, кирпичная кладка, окна. Из-за протечек был нанесен ущерб храмовой живописи.

С июня по октябрь 2022 года от епархий, присоединенных к России территорий собирались заявки на проведение реставрационных и восстановительных работ на пострадавших объектах. Большинство из них расположены на территории Северодонецкой, Донецкой и Горловской епархий. Инфраструктура именно этих районов получила наибольшие повреждения от обстрелов. В общей сложности поступили заявки от 152 храмов Донбасса.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Наро-Фоминский Парамон: «Дай Бог нам сил жить так же бесстрашно, с такой же любовью в сердце, с какой прожил свою жизнь отец Димитрий»
В Москве отметили вторую годовщину со дня кончины протоиерея Димитрия Смирнова...

В Риге состоялся Собор Латвийской Православной Церкви
Члены Собора решили направить обращение Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой решить вопрос о каноническом статусе ЛПЦ...

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Нижний Новгород
Ранее Его Святейшество отменил свой визит в Нижегородскую епархию по болезни. Теперь же решил посетить нижегородцев...

На Донбассе начали восстанавливать храмы, пострадавшие от обстрелов
С июня по октябрь 2022 года от епархий, находящихся на присоединенных к России территориях, собирались заявки на проведение восстановительных работ...

Духовенство Тульчинской епархии выразило полное доверие митрополиту Тульчинскому Ионафану
Священнослужители призвали паству не верить лживым сообщениям СМИ, направленным против владыки и УПЦ...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика Димитрия, архиепископа Можайского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика