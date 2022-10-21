С июня по октябрь 2022 года от епархий, находящихся на присоединенных к России территориях, собирались заявки на проведение восстановительных работ…

К середине октября в восьми из 12 донбасских храмов, которые предполагалось восстановить в первую очередь, полностью завершены ремонтные работы, сообщает Интерфакс со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В остальных храмах восстановление планируется закончить в первой декаде ноября. После повторного посещения присоединённых территорий профильной группы специалистов готовится список на проведение следующей очереди работ и сметная документация, определяются источники финансирования.

Одной из уже восстановленных церквей, которые получили повреждения от обстрелов в ходе военных действий, стал храм Александра Невского в селе Иллирия Лутугинского района Луганской народной республики. Храм является объектом культурного наследия, его строительство началось в 1880 году. В ходе боевых действий на Донбассе храмовый комплекс получил повреждения, составляющие порядка 30%. Пострадали купол, кровля, кирпичная кладка, окна. Из-за протечек был нанесен ущерб храмовой живописи.

С июня по октябрь 2022 года от епархий, присоединенных к России территорий собирались заявки на проведение реставрационных и восстановительных работ на пострадавших объектах. Большинство из них расположены на территории Северодонецкой, Донецкой и Горловской епархий. Инфраструктура именно этих районов получила наибольшие повреждения от обстрелов. В общей сложности поступили заявки от 152 храмов Донбасса.

Русская линия