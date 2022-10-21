Русская линия
Сводка новостей от 21 октября 2022

Духовенство Тульчинской епархии выразило полное доверие митрополиту Тульчинскому Ионафану
Священнослужители призвали паству не верить лживым сообщениям СМИ, направленным против владыки и УПЦ…

Собрание духовенства Тульчинской епархии УПЦ20 октября 2022 года в Тульчинском кафедральном соборе Рождества Христова состоялось Собрание духовенства Тульчинской епархии УПЦ, которое состоялось в связи с недавним обыском в доме, где проживает правящий архиерей митрополит Тульчинский Ионафан, и последовавшими вслед за этим гнусными измышлениями антицерковных сил в СМИ, сообщает сайт Тульчинской епархии.

Приходские священники и благочинные церковных округов, выслушав сообщение правящего архиерея, выразили митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану благодарность за добросовестное служение Богу и Его Святой Церкви, и заявили о полном доверии ему, как правящему архиерею Тульчинской епархии.

Собрание духовенства также поддержало известное опровержение митрополита Ионафана дезинформации против него и призвало прихожан не верить ложным байкам СМИ об УПЦ и её пастырях.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Епископ Наро-Фоминский Парамон: «Дай Бог нам сил жить так же бесстрашно, с такой же любовью в сердце, с какой прожил свою жизнь отец Димитрий»
В Москве отметили вторую годовщину со дня кончины протоиерея Димитрия Смирнова...

В Риге состоялся Собор Латвийской Православной Церкви
Члены Собора решили направить обращение Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой решить вопрос о каноническом статусе ЛПЦ...

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Нижний Новгород
Ранее Его Святейшество отменил свой визит в Нижегородскую епархию по болезни. Теперь же решил посетить нижегородцев...

На Донбассе начали восстанавливать храмы, пострадавшие от обстрелов
С июня по октябрь 2022 года от епархий, находящихся на присоединенных к России территориях, собирались заявки на проведение восстановительных работ...

Духовенство Тульчинской епархии выразило полное доверие митрополиту Тульчинскому Ионафану
Священнослужители призвали паству не верить лживым сообщениям СМИ, направленным против владыки и УПЦ...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика Димитрия, архиепископа Можайского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика