Священнослужители призвали паству не верить лживым сообщениям СМИ, направленным против владыки и УПЦ…

20 октября 2022 года в Тульчинском кафедральном соборе Рождества Христова состоялось Собрание духовенства Тульчинской епархии УПЦ, которое состоялось в связи с недавним обыском в доме, где проживает правящий архиерей митрополит Тульчинский Ионафан, и последовавшими вслед за этим гнусными измышлениями антицерковных сил в СМИ, сообщает сайт Тульчинской епархии.

Приходские священники и благочинные церковных округов, выслушав сообщение правящего архиерея, выразили митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому Ионафану благодарность за добросовестное служение Богу и Его Святой Церкви, и заявили о полном доверии ему, как правящему архиерею Тульчинской епархии.

Собрание духовенства также поддержало известное опровержение митрополита Ионафана дезинформации против него и призвало прихожан не верить ложным байкам СМИ об УПЦ и её пастырях.

Русская линия