Епископ Наро-Фоминский Парамон: «Дай Бог нам сил жить так же бесстрашно, с такой же любовью в сердце, с какой прожил свою жизнь отец Димитрий»

21 октября 2022 года, в день второй годовщины протоиерея Димитрия Смирнова, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, где многие годы служил отец Димитрий и на территории которого он нашёл своё последнее упокоение, состоялись мемориальные торжества, посвящённые дорогому батюшке.

В этот день в храме состоялась торжественная Божественная литургия, а также освещение памятного Креста на могиле отца Димитрия, после чего при большом стечении верующих и духовенства прошла соборная панихида.

Торжества в этот день возглавил управляющий Северным и Северо-Западными викариатствами Московской епархии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Наро-Фоминский Парамон.

«Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня вторая годовщина по приснопоминаемому протоиерею Димитрию. Дорогой батюшка был честным, ярким и светлым, всегда с оптимистическим настроением и даже несколько озорным. Он всегда находил какое-то слово для каждого человека, с которым он встречался, и это слово глубоко западало в душу того человека и согревало его сердце потом ещё многие и многие годы. Конечно, многих это честное слово, которое говорил отец Димитрий (а его слова часто выходили в публичное пространство) иногда раздражало, а иногда некоторых и сильно цепляло. Но он всегда продолжать говорить обо всём честно и прямо.

Правда отца Димитрия не всегда могла быть воспринята всем обществом так, как он её преподносил. Но он всё это делал из одного своего свойства, которое всех нас собирает до сегодняшнего дня, — это свойство большой любви его большого сердца и ревности о Боге. Именно такой пастырской ревности, когда он не мог видеть, что творится вокруг. Тогда, как пастырь, он мог и обличить, а иногда и жёстко пресечь, но опять-таки делал он это всегда без всякой злобы.

Когда вспоминаешь отца Димитрия, то понимаешь, что он обладает ещё одним замечательным свойством, которое мы называем бесстрашием. Мы знаем, что страх можно победить только любовью. Если человек любит, то он перестаёт бояться, он готов пожертвовать всем ради того, кого он любит. А если он любит Бога, то ничто на земле не может его остановить от этого стремления жизни в Боге. И всё, что этому мешает, он будет со своего пути убирать, будет этот путь расчищать, чтобы он вёл его прямо к Богу. Поэтому у отца Димитрия и характер был такой — прямолинейный, за что все его любили, причём даже те, кто говорил, что он иногда слишком жёстко выражается, но от этой правды некуда было деться. Хоть к светскому человеку, хоть к священнослужителю, он знал, как подобрать слово и как правильно человеку что-то сказать. Иногда только одно его слово уже характеризовало его настрой и отношение ко всему происходящему.

Отец Димитрий всегда любил людей, а потому они всегда отвечали ему взаимностью, и до сих пор регулярно поминают его в своих молитвах и сугубо молится за него. Будем надеяться, что эта наша с ним разлука (хотя она, если честно, и не так остро ощущается, поскольку осталось много трудов, слов, лекций и проповедей отца Димитрия, и они остаются как никогда актуальными для верующих в Отечестве и за границей) пройдёт, и мы все вместе встретимся с ним на том свете.

Дай Бог нам сил жить так же бесстрашно, с такой же любовью в сердце, с какой прожил свою жизнь отец Димитрий, и то, что он смог каждому из нас за время своей жизни передать, преумножить и распространить среди наших близких".

Русская линия