20 октября 2022 года по председательством митрополита Рижского и всея Латвии Александра в Рижском храме в честь Всех Святых состоялся Собор Латвийской Православной Церкви.

В работе Собора приняли участие епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр; епископ Елгавский Иоанн; духовенство ЛПЦ, игумения Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря, благочинная Спасо-Преображенской пустыни, настоятельница Илуксткого монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы, наместник Екабпилсского Свято-Духова монастыря, делегаты от всех приходов ЛПЦ и представители Духовной семинарии.

Собор Латвийской Православной Церкви открыл владыка Александр. Текущему положению дел были посвящены доклады секретаря Синода ЛПЦ руководителя Отдела образования и катехизации Синода ЛПЦ протоиерея Олега Пелевина и руководителя Юридического отдела Синода ЛПЦ протоиерея Николая Тихомирова.

Согласно поправкам в законе о Латвийской Православной Церкви, инициированным президентом Латвийской Республики Эгилом Левитсом и принятым Сеймом Латвийской Республики 8 сентября 2022 года, в Устав Латвийской Православной Церкви до 31 октября текущего года должны быть внесены соответствующие данным поправкам изменения. Во исполнение латвийского законодательства Собор Латвийской Православной Церкви абсолютным большинством голосов проголосовал за внесение соответствующих требованиям закона о Латвийской Православной Церкви изменений в Устав ЛПЦ.

В связи с принятием коренных изменений в законе о Латвийской Православной Церкви об автокефальном статусе ЛПЦ и в связи с обращением кабинета министров Латвийской Республики к Святейшему Патриарху Кириллу делегаты Собора Латвийской Православной Церкви подписали обращение к Святейшему Патриарху Кириллу о каноническом решении статуса ЛПЦ.

В свою очередь, в Русской Православной Церкви заявили, что прошения о предоставлении автокефалии от Латвийской Православной Церкви в Москву не поступало, сообщает Интерфакс. «Да, мы располагаем информацией о проведении Собора ЛПЦ. Однако о поступлении в Москву каких-либо официальных обращений мне пока ничего не известно», — заявил в пятницу советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Русская линия