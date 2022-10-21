21 октября 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Нижегородскую митрополию, сообщает Патриархия.Ru.

Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в город Лукоянов, где посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. У входа в храм Святейшего Владыку встречали епископ Лысковский и Лукояновский Силуан и благочинный Лукояновского округа Лысковской епархии Нижегородской митрополии, настоятель храма иерей Борис Семенчев.

Святейший Патриарх прошел в храм, приложился ко престолу, после чего вышел на помост, установленный перед храмом. От лица жителей города епископ Силуан приветствовал Святейшего Владыку и передал Его Святейшеству икону священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, с частицей мощей:

«Ваше Святейшество! Мы очень рады Вашему приезду в Лукоянов. Для нас большая честь служить в городе, где родился Ваш отец — протоиерей Михаил, где жили и трудились Ваш дедушка — исповедник веры отец Василий, Ваша бабушка — матушка Параскева и другие Ваши родственники. Особая для нас радость в том, что сохранился дом Вашего дедушки отца Василия и в этом доме сделан прекрасный музей.

Благодарим Вас за помощь в строительстве кафедрального собора в нашем городе, который посвящен святителю Тихону Задонскому, епископу Воронежскому, и просим Вас принять от благодарных жителей города Лукоянова на молитвенную память икону святителя Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского, который родился в нашем Лукояновском уезде и является покровителем нашего города и района. Многая Вам и благая лета!"

Предстоятель Русской Церкви обратился ко всем собравшимся с Первосвятительским словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие лукояновцы!

С особым чувством я всегда приезжаю в это место, с которым связана история моей семьи. Особенно это место связано с отцом Василием Гундяевым, моим дедом, который был машинистом, работал здесь, на железной дороге, и жил недалеко от депо. Был он человеком очень глубокой веры, и в те трудные времена, когда началось гонение на Русскую Церковь, когда пришла безбожная власть, он не жалел ни жизни своей, ни здоровья своего — ничего не жалел, рискуя стать заключенным, рискуя потерять семью и дом. Он боролся с обновленчеством, боролся с безбожием — и победил, пройдя семь ссылок и 48 тюрем! Большую часть жизни он провел в заключении, потому что был православным человеком и боролся против уничтожения храмов, против обновленческого раскола, против того, чтобы искоренялась вера православная из жизни нашего народа.

Поэтому можете себе представить, с каким чувством я посещаю то место, где он жил, трудился, где был в первый раз арестован. Все это, конечно, очень яркие, важные страницы истории моей семьи, которые, несомненно, повлияли и на мое мировоззрение, на выбор моего жизненного пути.

Хорошо вспоминаю деда, который в первый раз после заключения, в начале 1950-х годов, но уже после смерти Сталина, приехал к нам, и мы с мамой пошли встречать его на Московский вокзал — папа в это время был на службе. Вспоминаю как сейчас эту сцену: подошел паровоз с большими колесами, много пара, какие-то гудки. Мы пошли вдоль состава, и вдруг мама сказала: «Вот папа, папа!», и побежала навстречу какому-то пожилому человеку, рядом с которым стоял большой фанерный чемодан. Это был чемодан деда, а он только вышел из заключения и, видимо, все что имел, хранил в этом чемодане. Мама засуетилась, говорит: «Папа, папа, сейчас возьмем носильщика». А он так на нее посмотрел: «Какой носильщик?» Снял пояс, взвалил себе на спину чемодан и говорит: «Пошли». Выходим из вокзала, мама говорит: «Мы сейчас такси возьмем». А он: «Какое такси? Едем на автобусе!»

Вот такой был дед, человек огромной силы — и физической, и духовной. А был он отсюда, из этих мест. Поэтому посещение Лукоянова — для меня особое духовное переживание, и я очень рад ступить на эту землю, рад вас всех видеть".

В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал Жировицкую икону Богородицы, а всем присутствующим благословил раздать иконки святителя Тихона Задонского с Патриаршим благословением.

Учащиеся школы № 2 (бывшей железнодорожной), в которой учился Михаил Васильевич Гундяев, отец Святейшего Патриарха Кирилла, вручили Его Святейшеству старинную книгу «Закон Божий». На титульным листе учебника сделана карандашом надпись «Гундяевъ», а в конце на обложке книги написано «Гундяева Михаила Законъ Божiй». На страницах учебника есть пометы и подчеркивания владельца.

Книга была обнаружена в семье ученика школы Ильи Дмитриева. Бабушка Ильи Надежда Юрьевна нашла «Закон Божий», когда просматривала старинные семейные книги. Она предполагает, что у ее бабушки, Потаповой Пелагеи Семеновны, книга сохранилась от ее братьев и сестер, двое из которых также, как и Михаил Гундяев, учились в железнодорожной школе.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил дом-музей «Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев».

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