Русская линия
Сводка новостей от 20 октября 2022

В Москве открылась фотовыставка «Валаам, я люблю тебя»
На Тверском бульваре в Москве открылась фотовыставка, посвященная взгляду современной России на Валаамский монастырь…

В Москве открылась фотовыставка *Валаам, я люблю тебя*В 2021 году братией был организован конкурс «Валаам, я люблю тебя». Прислать свои фотографии предлагалось абсолютно любому человеку, посетившему остров. Из тысячи присланных снимков наиболее выразительные были отобраны для этой выставки и летом экспонировались на Валааме. Теперь эти фото выставлены в Москве, сообщает сайт Валаамского монастыря.

«Большинство людей, которые посещают остров, приезжают, может быть, всего лишь один раз в жизни и видят только то, что они могут увидеть во время экскурсии в течение одного дня. И, конечно, это только какая-то совсем небольшая часть Валаама. Может быть, это самые значимые места, но тем не менее это небольшая часть. А здесь мы видим то, что даже для меня новость, — отметил наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. — Некоторые, например, уголки острова — я там не бывал, хотя живу здесь уже почти 30 лет. А там я не был, и мне даже стало интересно, как это туда можно пройти и что-нибудь там снять. Я тоже фотографирую, и, возможно, именно благодаря тому, что я сам увлекаюсь фотографией, и возникла фотогалерея. Есть такие удачные работы, которые мне просто хочется у себя в келье повесить — очень хорошо передана и атмосфера, и красота Валаама».

Выставка состоит из более 50 полотен размером 1,2 на 1,7 метра. На них изображены лица жителей и пейзажи одного из самых живописных уголков России — Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

На этих фото можно наблюдать, как каждый человек по-своему видит дорогую его сердцу обитель. Самое главное, что взгляд этот — всегда с любовью.

Выставка будет работать до 9 ноября 2022 года.

Русская линия

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В Москве открылась фотовыставка «Валаам, я люблю тебя»
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