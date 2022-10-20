Русская линия
Сводка новостей от 20 октября 2022

В Лиссабоне совершено нападение на протоиерея Сергия Борского
Настоятелю кафедрального собора в честь Всех Святых в последнее время поступали угрозы на фоне русофобии…

Протоиерей Сергий БорскийПосольство России в Португалии сообщило о преступном нападении на настоятеля кафедрального собора в честь Всех Святых Московского Патриархата в городе Лиссабоне протоиерея Сергия Борского. Об этом говорится на официальном сайте МИД России.

По словам российских дипломатов, в последние месяцы на волне русофобии, захлестнувшей западные страны, о. Сергий получал различного рода угрозы своей жизни и здоровью.

«Возмущены данным актом насилия. Ситуация, безусловно, заслуживает беспристрастного разбирательства и привлечения к ответственности виновных. Убеждены, что португальские правоохранительные органы, которые уже уведомлены о случившемся, доведут дело до конца в соответствии с нормами национального законодательства и принципами правового государства», — говорится в комментарии МИД РФ.

О состоянии здоровья отца Сергия после нападения не сообщается.

Русская линия

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В Лиссабоне совершено нападение на протоиерея Сергия Борского
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