Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём Телеграм-канале отреагировал на решение синода «ПЦУ» о праздновании украинскими раскольниками Рождества Христова 25 декабря, опубликовав заметку с характерным названием «Оливье победил винегрет». Ниже мы публикуем текст владыки целиком:

«Когда апостол Иоанн Богослов писал о том, что антихристов «и теперь появилось много» (1 Ин. 2:18), он имел в виду людей, которые ведут христиан в сторону, противоположную от Бога. Это главное их отличие. Если мы будем внимательны к Евангелию, то без труда увидим, что Христос не раз делает акцент на узости пути, ведущего в Царство Божие. Апостолы также пишут о том, что без распятия плоти со страстями и похотями, без мучительного преображения души, вечная жизнь в человека не войдёт. А если его духовные лёгкие не успеют раскрыться, душа погибнет.

Но все эти слова и призывы для ветхого человека, мягко говоря, неприятны. Сатана через своих антихристов в рясах и сутанах учит тому, что «широкий путь и пространные врата ведут в Царство Божие, и все, кому не лень, попадают в него». Пост, воздержание, усилия над собой, покаяние в грехах, исправление себя — всё это не нужно. «Люби себя таким, какой ты есть, ведь Бог тебя таким создал», «делай, что хочешь — Бог тебя любит и таким» — это новые заповеди современных антихристов. В субкультуре, где душа существует лишь для того, чтобы удовлетворять потребности живота, религиозная традиция предков не нужна.

Последние постановления религиозно-политической структуры «пцУ», говорят именно об этом. Празднование Рождества Христова 25 декабря имеет своей целью не какие-то духовно-практические интересы, а желание угодить животу на Новый год. Ведь мировая тенденция уже идёт к тому, что тело после смерти лучше всего пустить на удобрение для огородов, ну, а для этого его конечно нужно хорошо питать, чтобы удобрение было качественным. Жалкие аргументы, «чтобы не так, как у других», можно продолжить — «чтобы не так, как у Матери всех Церквей — в Иерусалиме». Если уж и следовать этой логике, то нужно провести и ревизию святых, раз и навсегда вычеркнув из святок Луку Крымского, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Серафима Вырицкого и ещё сотни имён праведников, которые почитаются во всём православном мире.

На лицо — фактическая истинная причина таких решений является — совершение практических шагов к слиянию с католицизмом, при этом даже униаты не пошли на этот шаг. А те, в свою очередь, заверяют весь мир в своей готовности создать такой себе хрисламизм — компост из всех религий. Т. е., по сути, вместо Живой воды, текущей в Жизнь вечную, нам хотят предложить зловонную жижу под видом общемировой религии «любви».

Только это будет любовь не к Богу, а к его антиподу, и мы знаем его имя".

Русская линия