Не секрет, что отвергшие Господа нашего Иисуса Христа иудеи до сих пор ждут «мессию», а потому, когда придёт антихрист, они, по православному преданию, примут его, как своего спасителя. Поэтому заявления израильского раввина Иакова Зишольца в сентябрьском интервью на еврейском радио о рождении «мессии» привлекли внимание христиан.

Раввин Иаков Зишольц рассказал религиозной телекомпании Radio 2000, что раввин Хаим Каниевский (который скончался ранее в этом году) сказал ему, что он (Каниевский) уже находится в прямом контакте с «мессией», сообщает Israeltoday.co.il.

Чтобы понять, почему израильские иудеи относятся к этому серьёзно, важно знать, что раввин Хаим Каниевский считался одним из двух или трёх ведущих раввинов ультраортодоксальной еврейской общины в Израиле. А раввин Зишольц говорит, что Каниевский и другие мистические «скрытые» раввины поручили ему информировать общественность о скором прибытии «мессии».

В связи с этим раввин Зишольц начал своё трехчасовое интервью с предупреждения:

«.. Процесс искупления вот-вот начнёт происходить очень быстро и быстрыми темпами. Важно, чтобы люди оставались спокойными и устойчивыми, чтобы действовать должным образом в нужное время.

В каждом поколении есть потенциальный мессия, и есть праведные люди, которые точно знают, кто это. Это, конечно, верно для этого поколения.

Распространение информации о том, что мессия ближе, чем когда-либо, — это вопрос жизни и смерти. Разве вы не слышали о Гоге и Магоге? Это то, что произойдёт очень скоро. Прямо сейчас ситуация взрывоопасна больше, чем вы можете себе представить. Каждый должен знать, находятся ли они внутри или их оставят снаружи".

Далее он повторил ряд признаков, на которые обратили внимание видные раввины и которые, по их твёрдому убеждению, являются свидетельством пришествия «мессии».

«Раввин Дов Кук, как всем известно, очень праведный человек. Он один из величайших людей нашего поколения. Десять лет назад, когда Израиль страдал от ужасной засухи, кто-то спросил раввина Кука, когда Галилейское море снова наполнится.

Раввин Кук ответил, что, когда придет мессия, Галилейское море будет полным. Через несколько недель Галилейское море будет переполнено впервые с тех пор, как раввин Кук сделал это заявление.

Другой праведный раввин сказал, что, согласно текущей ситуации на небесах, выборов в Израиле не будет — скорее, будет война. Если выборы всё-таки состоятся, это бессмысленно, поскольку они закончатся так же, как и другие выборы; из этого не выйдет никакого правительства".

Конечно, все эти предсказания могут оказаться несбыточными фантазиями израильских иудеев, и антихрист, как иудейский мессия, ещё не явится многие и многие годы. Однако, сам по себе факт таких заявлений израильских раввинов весьма примечателен.

Нам не дано знать «времена и сроки» пришествия антихриста и второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, но мы также можем с уверенностью сказать, что все это когда-то случится.

Русская линия