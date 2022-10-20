С 12 по 17 октября 2022 года в Баламандском Успенском монастыре в Ливане под председательством Блаженнейшего Патриарха Иоанна X прошли тринадцатая очередная сессия и четырнадцатая внеочередная сессия Священного Синода Антиохийской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Antiochpatriarchate.org.

Иерархи рассмотрели вопрос о похищенных в апреле 2013 года вторгшимися в Сирию исламистами митрополите Алеппском Павле, архиепископе Сиро-Яковитской церкви мар Григории Иоанне Ибрахиме, и осудили «полное международное молчание по этому вопросу, которое продолжается уже десятый год». Синод призвал к «их освобождению и немедленному разрешению этого невыясненного случая, который олицетворяет непрекращающиеся страдания народа Востока».

Было также рассмотрено положение антиохийских епархий на родине и в зарубежных странах, и изучены вопросы, связанные со служением священника и пастырским становлением.

Далее Патриарх Иоанн проинформировал участников заседания о своих недавних архипастырских и официальных визитах, в том числе об участии в заседаниях Генеральной ассамблеи Совета церквей Ближнего Востока и Генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей в городе Карлсруэ в Германии.

Синод также обратился к теме супружеской жизни, подчеркнув существенную роль семьи как «малой церкви» и утвердив практику сохранения семьи путём воспитания молодежи, проведения программ подготовки к браку и духовной заботы о супружеских парах, ибо «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 126:1).

Антиохийские архиереи рассмотрели вопросы работы церковных судов, перевода священников между епархиями и замещения кафедры Северо-Американской архиепископии, вакантной после принятия прошения об отставке митрополита Иосифа (Зехлауи). Синод также утвердил кандидатов в епископский сан и избрал наместника Баламандского монастыря архимандрита Романа (Эль-Ханната) Патриаршим викарием и епископом Селевкийским.

Возблагодарив Бога, иерархи выразили радость о возвращении Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии к евхаристическому общению со Вселенской Православной Церковью. В том числе высказали надежду на «скорейшее достижение общецерковного согласия в отношении названия и правового статуса этой Церкви».

На заседании Синода были также рассмотрены вопросы миграции из Сирии в другие страны и общественно-политический кризис в Ливане, по поводу которого было выражено решительное неприятие текущего кандидата на пост президента Республики. Архиереи отметили крайнюю важность того, чтобы страна немедленно обрела государственную стабильность, поскольку продолжающаяся анархия и экономический кризис изматывают людей.

Священный Синод Антиохийского Патриархата направил послание поддержки страдающему от военных действий народу Украины, а также народам Палестины, Ирака и других стран Ближнего Востока.

По поводу Украины было отмечено, что «отцы с глубокой болью и великой грустью следили за болезненными событиями, влияющими на весь мир». Иерархи вознесли свои горячие молитвы о мире на Украине и повсюду, и о том, «чтобы Всемогущий Господь вдохновил принимающих решения лиц на то, чтобы мир восторжествовал и принял язык диалога, дабы уберечь всех от дальнейшего разрушения вместе с человеческими и материальными потерями».

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