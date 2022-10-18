Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за окончание «междоусобной брани» между Украиной и Россией, подчеркнув при этом, что далёк в этом вопросе от западного пацифизма, сообщает Интерфакс.

«Пусть Господь преклонит милость Свою ко всему нашему народу, прекратит междоусобную брань (..) Пусть Господь каждого, кто вовлекается в эти военные действия, вразумит, и каждый должен понять, что стреляет он по своему брату. И потому прекращение войны, установление мира и духовного единства всего нашего народа является нашей молитвой сегодня и должно быть предметом наших общих трудов», — сказал Патриарх во вторник после Литургии в Успенском кафедральном соборе Кремля.

При этом Его Святейшество отметил, что в данном случае мы «очень далеки от того, что на западном языке называется пацифизмом». «Пацифизм — это борьба за мир при любых обстоятельствах и очень часто при любых условиях», — пояснил Предстоятель Церкви.

«Но мы всегда говорим, и это укореняется в нашей духовной традиции, — продолжил он, — не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости надламывается при любом осложнении обстановки, или обстоятельств, или изменении отношения людей к теме этого мира. Поэтому должен быть прочный мир, а для того, чтобы он был таким, нужно, чтобы силой Божией были искоренены из сознания людей, которые не стремятся к единству Святой Руси, все эти дьявольские помыслы, чтобы все осознали ответственность за сохранение духовного единства русского мира».

По словам Патриарха Кирилла, сегодня многие силы работают на то, чтобы доказать, что разделение Руси есть некое благо. Говоря об этом, он упомянул о своём давнем разговоре с одним политиком, который спросил, почему Церковь отстаивает сохранение единого пространства Руси и не является ли это средневековьем. В ответ Патриарх сказал, что речь идёт о едином народе, который «хочет жить в большом доме».

«Я тогда спросил этого господина: вы что, предпочитали бы жить в маленькой квартире, отстаивая свою как бы свободу и независимость от других, или в большой квартире, в большом доме? Вот мы предпочитаем жить в большом доме, но так, чтобы нам не было тесно, чтобы это жительство не превращалось в то, что иногда происходит в общежитии, когда люди становятся врагами», — рассказал Патриарх Кирилл, призвав каждого молиться о «единстве Святой Руси».

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