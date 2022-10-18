Церковь окажет всю необходимую духовную поддержку родственникам погибших и пострадавших в результате падения самолёта на жилой дом…

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Краснодарского края и главе Кубанской митрополии в связи с крушением самолета Су-34 в г. Ейске, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек, общее число пострадавших — 43 человека, сообщает Патриархия.Ru.

«С глубокой скорбью воспринял известие о произошедшем в г. Ейске крушении самолета Су-34, которое унесло жизни мирных людей. Приношу свои глубокие соболезнования всем, кого затронула эта страшная беда», — говорится в послании Его Святейшества губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву, родным и близким погибших и пострадавших.

Святейший Владыка выразил надежду, «что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших».

«Духовенство Кубанской митрополии Русской Православной Церкви, со своей стороны, готово духовно поддержать скорбящих», — отметил Предстоятель Русской Церкви в послании главе региона.

«Милостивый Господь да упокоит души новопреставленных в небесных Своих обителях, простит им вольные и невольные согрешения и сотворит вечную память, а всем скорбящим ниспошлет крепость сил и мужество в постигшем испытании», — говорится в Патриаршем соболезновании митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию

В связи с трагедией епископ Ейский Павел связался с главврачом Центральной районной больницы Ейска и сообщил, что Церковь готова подключиться к духовной помощи пострадавшим, которых будут привозить в ЦРБ, а также их родным и близким.

«Архиерей попросил всех священников Ейского благочиния быть на связи, телефоны не отключать, чтобы в любой момент дня и ночи быть готовыми по запросу пострадавших выехать к ним — в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств», — рассказал руководитель социального отдела Ейской епархии священник Василий Молотков.

По вопросам оказания помощи со стороны Церкви можно обращаться к руководителю социального отдела Ейской епархии священнику Василию Молоткову по телефону +7 929 828-04-02.

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