Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий: Весь сербский народ сегодня молится за Святейшего Патриарха Московского Кирилла и за всю Святую Русь

18 октября 2022 года, в день памяти святителей Московских, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Успенском соборе Московского кремля сослужили и сербские архиереи — митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и епископ Пакрацко-Славонский Иоанн, сообщает Православие.Ru.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл отдельно поприветствовал иерархов Сербской Православной Церкви, выразив особую радость от совместного богослужения.

«Как известно, — заметил Патриарх Кирилл, — Сербская Церковь ближе всех к нашей Церкви по культуре, по духовной традиции и по верности единству православного славянства. Сербия никогда не была на стороне врагов России, это исторический факт! И мы ценим это, дорогие владыки. Да и сейчас, находясь в центре Европы, вы пребываете в непростой ситуации. Поэтому хотел бы пожелать всем нам хранить наше единство, особое единство Сербской и Русской Церкви, которое имеет своим основанием общность нашей духовной жизни, общность наших святых, а самое главное, общность нашей очень непростой, а подчас и тяжёлой истории. Пусть Господь и далее укрепляет единство сербского и русского народа, братское единство наших Церквей».

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий обратился с ответным словом к Святейшему Патриарху Кириллу:

«Ваше Святейшество! Прежде всего, благодарю Вас за Вашу любовь, за Ваше открытое для нас отеческое сердце и за Ваше приглашение к сослужению на праздник Московских святителей в этом дивном кафедральном соборе.

Немногим можем помочь вам в эти тяжкие времена. Однако будьте уверены, Ваше Святейшество, дорогие отцы и братья, что не только мы, сербские архиереи с нашим священством, но и весь сербский народ молится за вас — за Вас лично, Ваше Святейшество и за всю Святую Русь.

Молитвами Пресвятой Богородицы Господь, внемля Ее ходатайству, да услышит и наши молитвы, да ниспошлёт Вам Свою благодать и милость. Молимся, чтобы и лица, облеченные высшей ответственностью, умягчили сердца свои и как можно скорее приступили к диалогу на благо всего мира.

Молимся, да явятся среди всех сих искушений Божия милость, Божия правда, Божие человеколюбие, да дарует Вам Бог силы и духовное мужество в этих тяжких испытаниях".

Русская линия