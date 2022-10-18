Вячеслав Володин: Закон о запрете пропаганды содомии в России будет принят уже в ноябре

Законопроект о запрете пропаганды содомии и педофилии, как ожидается, станет законом уже в ноябре. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

«На следующей неделе должен быть внесён как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье — и направляем в Совет Федерации, в ноябре, надеемся, закон ляжет на стол к президенту», — сказал Володин в понедельник на слушаниях в Госдуме.

Он допустил, что слушания по данным проектам законов «будут по-разному трактовать, и, совершенно очевидно, будут говорить о том, что Дума опять что-то хочет запретить».

«Нет. В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права. Не ограничить в правах, а защитить от пропаганды», — отметил Володин.

По словам спикера, «в два раза больше жителей нашей страны говорят, что нетрадиционные ценности их достали, и эта пропаганда совершенно очевидно наносит вред, мы должны от этого защититься».

Законопроектом предлагается предусмотреть в статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди любых социальных групп, в том числе повышенные меры административной ответственности за совершение данных действий среди несовершеннолетних, с применением СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, а также за совершение таких действий иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Кроме того, законопроектом предлагается установить административную ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующий нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.

«Таким образом, мы запрещаем именно пропаганду, а не её упоминание. Поэтому, например, „Лолита“ Набокова не будет являться пропагандой, потому что никто из читателей не захочет повторить трагическую судьбу Гумберта или самой Лолиты. А „Лето в пионерском галстуке“ — будет», — заявил автор проекта закона, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

В слушаниях приняли участие эксперты, представители традиционных религий, общественные деятели, руководители СМИ.

Русская линия