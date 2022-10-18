Состояние здоровья Архиепископа Кипрского Хризостома II ухудшилось, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times и Cyprus Times.

Последние четыре года архиепископ борется с раком, и в последние дни его состояние ухудшилось. В настоящее 81-летний иерарх вынужден соблюдать постельный режим. Он находится в архиепископском дворце в Никосии и получает необходимую медицинскую помощь.

«Состояние его здоровья тяжёлое — известно, что он страдает колоректальным раком, — заявил личный врач архиепископа Иосиф Касиос. — Он может общаться с окружающими, выполнять свои обязанности и справляется с повседневными жизненными задачами. У его постели круглосуточно дежурят медсестры, мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь ему».

Очередной курс лечения архиепископа был закончен некоторое время назад, добавил Касиос, который посещает больного два-три раза в день. «Он находится под ежедневным наблюдением и полностью осознает своё состояние, — сказал врач. — Его никуда не будут перевозить, лечение будет проходить в архиепископском дворце».

Ранее владыка Хризостом летал для лечения в США, однако, теперь, судя по всему, он уже не в состоянии перенести какие-либо поездки.

Русская линия