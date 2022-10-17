14 октября 2022 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в древней сербской святыне — монастыре Печская Патриархия в Косово и Метохии — состоялось торжественное возведение Патриарха Сербского Порфирия на святой трон архиепископов Печских и Патриархов Сербских, сообщает портал «Православная жизнь».

Патриарх Порфирий был избран 18 февраля 2021 года на Архиерейском Соборе Сербской Православной Церкви. Торжественное возведение новоизбранных Предстоятелей СПЦ на древний престол Сербских Патриархов происходит в Печской Патриархии — ставропигиальном монастыре в Косово и Метохии. В 2021 году церемония была отложена в связи с эпидемиологическими мерами. И вот теперь она всё же состоялась.

Предстоятель Сербской Православной Церкви возглавил Божественную литургию в сослужении архиепископа Охридского и митрополита Скопского Иоанна, митрополита Дабробосанского Хризостома, митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (РПЦ) и митрополита Преспанско-Пелагонийского Петра (МПЦ-ОА), а также архимандрита Прокопия из Антиохийской Патриархии и многочисленных архиереев из епархий СПЦ в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Германии, Западной и Восточной Америке, Австрии и Швейцарии.

После торжественного богослужения, по древней традиции был совершен праздничный чин интронизации. В своей проповеди Предстоятель назвал совершенную Литургию «литургией во имя спасения мира и всего человеческого рода». Святейший Владыка призвал паству прощать и по-доброму относиться к близким, какой бы национальности и веры они не были.

«В то время, когда многие хотят навязать смуту всему миру, когда возрастает опасность самой гибельной всеобщей войны, мирового катаклизма, задачей Сербской Церкви является мир и только мир. И самое первое — это примирение, прощение и мир с самыми близкими, со своими соседями. Мир — это единственная возможность выжить для наших и для их детей. Вот почему сегодня из этого святого места мы передаём сербам и албанцам, и всем, кто живёт в этих краях — давайте найдём в себе силы, познаем Бога и будем защищать друг друга», — цитирует Патриарха Порфирия официальный сайт Сербской Православной Церкви.

«Мы молимся о том, чтобы предстательством Пресвятой Богородицы, Сын Ее и Господь наш Иисус Христос ниспослал всем такой желанный в наши дни мир: мир в сердцах наших, мир в семьях наших, мир в нашем обществе, мир в нашем народе, мир у наших соседей, мир во всем мире и, прежде всего, мир и непоколебимость Святых Церквей Божиих», — заключил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

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