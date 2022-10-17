Обсуждение депутатами Госдумы и представителями российской общественности возможности полного запрета в России пропаганды содомии, весьма встревожило самого разного рода извращенцев и сочувствующих им в нашей стране, однако выступать открыто за то, чтобы пропагандировать половые извращения они не хотят. А потому пускают в ход всякого рода провокации.

С одной из таких провокаций выступил вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, который якобы не понял, о чём конкретно идёт речь, а потому попросил инициатора соответствующего законопроекта депутата ГД Александра Хинштейна проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. При этом в его список вошли «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Обломов» Ивана Гончарова и «Бесы» Федора Достоевского и многие другие.

«В последнее время в РКС поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения. Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей», — говорится в письме Палько.

В частности, РКС просит Хинштейна проверить «Таню» и «Галю Ганскую» Ивана Бунина, «Тихий Дон» Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия, «Бесы» Федора Достоевского на пропаганду совращения малолетних, «Грозу» Александра Островского, «На дне» Максима Горького", «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира, «Бедную Лизу» Николая Карамзина на пропаганду суицида и «Морфий» Михаила Булгакова на пропаганду наркомании.

На пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений РКС просит проверить «Обломова» Ивана Гончарова и «На Совете» Федора Сологуба. В свою очередь, «Суламифь» Александра Куприна предлагается проверить на полигамию. Произведение Льва Толстого «Анна Каренина» Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества. Роман Владимира Набокова «Лолита» просят проверить на пропаганду педофилии.

Таким образом, Российский книжный союз в лице своего вице-президента решил просто «включить дурака» и попытаться при помощи низкосортной провокации представить вполне здравую инициативу, как нечто сумасшедшее и безумное. Теперь, по мысли Палько, Хинштейн и его единомышленники должен будут оправдываться и заявлять, что не имели в виду ничего подобного, что так и есть.

Правда, проблема Палько и его сторонников в Российском книжном союзе заключается в том, что они уверились, что вокруг них одни дураки, и никто не поймёт, что на самом деле в РКС просто выступают за полную вольницу, как было ранее, и продолжение печатания всего того, за что хорошо платят и что хорошо продаётся. При этом Палько не учёл, что времена нынче другие — СВО и глубокий разрыв России с Европой внесли свои коррективы, а потому его непонятливость могут оценить совсем не так, как прежде.

Если книжные чиновники быстро не осознают изменившихся реалий, то вряд ли они удержатся в своих мягких креслах. Впрочем, у них есть возможность попытаться возглавить книжную индустрию где-нибудь в Европе или в США, но вряд ли их там сильно ждут.

Русская линия