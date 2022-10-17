Стреляющий из гранатомета в полном священническом облачении священник, видео с которым разошлось в Интернете, был запрещён в служении в 2016 году и теперь по факту случившегося должен быть извержен из сана. Об этом заявил заместитель управделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), реагируя на соответствующее видео, сообщает РИА Новости.

Ранее в Интернете был распространен видеоролик, в котором человек в священническом богослужебном облачении делает выстрел из гранатомета, заявляя, что так «Московская духовная академия и семинария сражается с НАТО».

«Данное лицо является запрещенным ещё в 2016 году священнослужителем Мурманской епархии. В Мурманской епархии сегодня подтвердили, что он „много куролесил“ и уже давно на связь с епархией не выходил. Полагаю, что должен быть поставлен вопрос о лишении данного клирика сана», — заявил в своем канале в Telegram епископ Савва.

Отметим, что церковные каноны категорически запрещают священнослужителям не только участвовать в военных действиях, но даже брать в руки оружие. Всех клириков, которые так или иначе принимали участие в боевых действиях и пролили чужую кровь, каноны требуют извергать из сана. Это же правило относится и тем священнослужителям, по чьей вине погиб человек в результате ДТП и других случаев.

Русская линия