Геннадий Аскальдович: «Хотели бы призвать „церковных реформаторов“ из Латвии не вмешиваться во взаимоотношения Церквей, но заняться проблемами, которых в их стране немало»

Специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович отреагировал на официальное извещение посольства Латвии в Москве о письме заместителя премьер-министра, министра юстиции Латвии Я. Борданса Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с требованием предоставить автокефалию Латвийской православной церкви. Комментарий по этому поводу был опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«С завидным упорством латвийские власти продолжают беззастенчиво продавливать линию на дальнейшее вмешательство в дела Латвийской Православной Церкви, при этом ещё и с привлечением внимания российского МИД к этой теме, напоказ демонстрируя свою „дипломатическую любезность“. На самом деле, латвийские руководители, прикрываясь заботой о демократии и Православии, стремятся всеми способами выдавить всё русское и российское из своей страны», — говорится в заявлении Аскальдовича.

«Хотели бы призвать „церковных реформаторов“ из Латвии не вмешиваться во взаимоотношения церквей, но заняться проблемами, которых в их стране немало. Настоящий факт дальнейшего вмешательства в дела Латвийской православной церкви, попытки сломать устои Православия в Латвии транслируют всему миру нежелание латвийских властей соблюдать незыблемое право человека и гражданина на свободу вероисповедания», — заявил дипломат.

«Никогда не согласимся с такой политикой и будем всячески разоблачать её на всех международных площадках. Призываем конфессиональное сообщество, правозащитные организации обратить внимание на этот вопиющий факт дискриминации по религиозному признаку со стороны Латвийской Республики. Недопустимо прибегать к государственному давлению и диктату в столь чувствительной сфере, как церковные взаимоотношения», — отмечается в документе.

Русская линия