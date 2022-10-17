Владимир Легойда: Церковь может только приветствовать инициативу о полном запрете пропаганды содомии в России

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале подробно изложил свою точку зрения по поводу возможного запрета пропаганды содомии в России, отметив, что «представители всех традиционных религий единодушно поддержали эту инициативу».

По словам представителя Церкви, на состоявшихся по этому поводу Парламентских слушаниях было представлено два пакета законопроектов: председательницы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«Замечательно, что инициаторы не конкурируют друг с другом, а сообща ищут наиболее правильный юридический подход к теме. Уверен, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина лучшие предложения будут интегрированы в единый законопроект», — отметил Владимир Легойда.

По существу инициативы глава Синодального отдела отметил следующее:

1. Церковь рассматриваем предлагаемый запрет пропаганды нетрадиционных отношений в качестве одного из способов укрепления значения брака как союза мужчины и женщины. Именно такое понятие семьи и брака закреплено в Конституции и разделяется традиционными религиями России и большинством наших соотечественников.

2. Ставя цель укрепления традиционных семейных ценностей, сбережения народа России, совершенно естественно исключить возможность публичного навязывания тех ценностей, которые препятствуют достижению этой цели.

3. Рассматриваю данный законопроект в широком контексте реализации государственной политики по защите традиционных ценностей, частью которой является разрабатываемый проект Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

4. Последние годы показали, что действующие законодательный запрет пропаганды гомосексуализма в отношении детей недостаточно эффективен. Пример — издание в количестве 200 тыс. экземпляров роман «Лето в пионерском галстуке», пропагандирующий нетрадиционные отношения среди подростков. Проводимые социологические опросы последних лет показывают, что ЛГБТ-пропаганда во многом достигает своих целей и все больше подростков неспособны сформировать критическое отношение к нетрадиционным сексуальным отношениям. Это мнение разделили многие участники слушаний.

5. Поддерживая предлагаемый законопроект, хочу присоединиться к тем участникам слушаний, который выступали за более четкое изложение используемых понятий и предлагаемых механизмов.

6. В пояснительной записке к законопроекту говорится об ответственности владельцев социальных сетей за использование своих ресурсов для распространения запрещенных материалов. Без установления обязанности социальных сетей удалять соответствующий контент по жалобам пользователей — для административных производств просто не хватит человеческого ресурса. Поэтому такая обязанность должна быть прописана максимально четко и соблюдаться неукоснительно.

7. Полагаю также необходимым подумать о том, что любые запреты должны сопровождаться активным созданием и продвижением положительного контента, нацеленного на утверждение традиционных семейных ценностей, в том числе в сфере литературы, СМИ, кинематографа, социальных сетей и т. д. Недостаточно декларировать приверженность той или иной системе ценностей, воспроизводство этих ценностей через образование и воспитание является столь же важной задачей, как и запрет недопустимого.

Русская линия