Глава Архиепископии Константинопольского Патриархата в США заявил о поддержке «безопасного и эффективного контроля над рождаемостью»…

Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополит Элпидофор является сторонником регулирования рождаемости детей. Об этом иерарх заявил в интервью изданию ΝΕΑ, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxia.info.

«Мы поддерживаем безопасный и эффективный контроль над рождаемостью, который также практикуется с незапамятных времен различными способами, − сказал митрополит Элпидофор. − Мы должны избегать обращения с женщинами только как с роженицами, как будто это единственная цель их жизни».

Проясняя свою позицию в отношении к прерыванию беременности, иерарх Фанара сперва признал, что аборт, известный на протяжении тысячелетий, «Церковь никогда не поддерживала и не благословляла». Однако затем допустил возможность регулировать рождаемость детей, сославшись на «основные свободы человека» и бремя беременности, которое женщинам приходится нести в одиночку, без участия мужчин.

Уточнять, что это за известные с незапамятных времён методы «безопасного регулирования и контроля за рождаемостью», владыка Элпидофор не стал. Но, судя по всему, он имел в виду контрацепцию, использование которой Церковью не благословляется.

Что ж, ждать от указанного представителя Фанара жёсткого следования церковным традициям не приходится. 18 июля 2022 года Священный Синод Элладской Православной Церкви выразил протест по поводу крещения митрополитом Элпидофором младенцев, рождённых суррогатной матерью для гомосексуальной пары. При этом после крещения владыка устроил фотосессию с содомитами, и эти фото вскоре были распространены в Интернете.

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