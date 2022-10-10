Указом митрополита Винницкого и Барского Варсонофия запрещен в священнослужении клирик Винницкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Виталий Яводчак, сообщает портал «Православная жизнь».

Прещение наложено за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, Постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви от 13 ноября 2018 года, на основании 31 и 39 правил святых Апостолов и 2 правила Антиохийского Собора.

Протоиерей Виталий Яводчак лишен права причастия Святых Христовых Таин.

Он также освобожден от должности настоятеля храмов Рождества Пресвятой Богородицы с. Журавное, апостола и евангелиста Иоанна Богослова с. Новоселица, мучениц Веры, Надежды и Любови с. Александровка.

Хотелось бы верить, что отец Виталий всё же преодолеет своё малодушие и вернётся по путь исповедание, которым сегодня продолжает идти Украинская Православная Церковь. Таких случаев на Украине в последнее время происходило немало.

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