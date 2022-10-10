Русская линия
Сводка новостей от 10 октября 2022

Содомия продолжает шествовать по Европе
Словения стала первой из христианских славянских стран, власти которой узаконили «однополые браки»…

Гибель Содома и ГоморрыВ 2015 году в Словении прошёл референдум, на котором 63% граждан высказались против легализации «однополых браков». Однако, это нисколько не смутило местных чиновников, и они, вопреки волеизъявлению, в 2022 году приняли решение о признании сожительства содомитов браком.

Парламент Словении не только легализовал «однополые браки», но и разрешил половым извращенцам усыновлять детей-сирот, сообщает СПЖ со ссылкой на Euronews.com.

Голосование за поправку состоялось в парламенте после решения Конституционного суда, согласно которому определение брака как союза мужчины и женщины «ущемляет права сексуальных меньшинств».

За инициативу проголосовало 48 депутатов, против — 29.

Словенская оппозиция уже раскритиковала решение суда и организовала несколько митингов против нового закона. Однако, при условии, что весь ЕС движется к Содому, всё это оказалось тщетным.

Русская линия

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