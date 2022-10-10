Представительство УПЦ при европейских международных организациях обратило внимание на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 51 сессии Совета по правам человека ООН, которая завершилась 7 октября 2022 года в Женеве, и на комментарий к этому докладу правозащитной организации с консультативным статусом при ЭКОСОС ООН «Public Advocacy», передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Доклад УВКПЧ ООН включает выводы, касающиеся Украинской Православной Церкви. В частности, в документе указано:

«124. В течение отчетного периода местные органы власти, по меньшей мере, семи территориальных общин в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность Украинской православной церкви (которую часто неофициально называют Украинской православной церковью Московского патриархата) на время действия военного положения. Местные органы власти, например, городской совет Броварского района Киевской области, также запретили проведение собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий Украинской православной церкви на время действия военного положения без четкого обоснования такого запрета.

Эта приостановка вызывает озабоченность по поводу её соответствия международным стандартам в области прав человека. Власть не объяснила оснований, на которых были введены такие меры, или каким образом они считаются необходимыми и пропорциональными для защиты общественной безопасности, порядка, здоровья, морали или основных прав и свобод других лиц, как того требует статья 18(3) Международного пакта о гражданских и политических правах. Кроме того, поскольку деятельность других региональных общин и организаций не была приостановлена, такое неблагоприятное отношение к Украинской Православной Церкви может составлять дискриминационный мероприятие по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе."

Этот документ был обнародован по результатам исследования УВКПЧ ООН соблюдения прав человека на Украине в разных сферах и охватывает период с 1 февраля 2022 года до 30 июля 2022 года. Именно в этот период на официальных сайтах УПЦ было опубликовано заявление Киевской митрополии УПЦ по поводу решений о запрете деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви, заявление Юридического отдела УПЦ относительно незаконных решений органов местного самоуправления о запрете деятельности религиозных общин УПЦ. Аналогичные заявления и сообщения были распространены церковными и светскими СМИ, которые привлекли внимание к нарушениям прав верующих и религиозных организаций УПЦ решениями органов местного самоуправления о «приостановлении», «запрете или ограничении деятельности» приходов УПЦ.

«Принятие во внимание структурами ООН этих заявлений свидетельствует о том, что проявления ненависти, агрессии и акты дискриминации в отношении религиозных организаций УПЦ и её верующих являются предметом мониторинга на международном уровне и в дальнейшем будут вызывать реакцию международного сообщества. Таким образом, органам местного самоуправления и другим лицам следует принять во внимание то, что нормы международного права запрещают любые проявления ненависти на религиозной почве, а имеющиеся мониторинговые миссии международных организаций отслеживают такие проявления», — заявили в УПЦ, отметив, что попытки «приостановить», «запретить» или «ограничить» законные права верующих УПЦ, является нарушением как национального законодательства, так и норм международного права, а следовательно такие решения не имеют никакой юридической силы.

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