Глава Константинопольской архиепископии в США считает, что Русская Церковь своей культурой, историей и всем, что имеет, обязана Фанару…

10 октября 2022 года глава фанариотской структуры в Америке архиепископ Элпидофор заявил, что Русская Православная Церковь всем, что имеет, обязана Византии, сообщает СПЖ со ссылкой на профанарский сайт Fosfanariou.gr.

В конце Литургии, отслуженной в нью-йоркском храме Святой Троицы в США, архиепископ Элпидофор пожелал здоровья и сил Александрийскому Патриарху Феодору в борьбе «против наших якобы русских братьев, которые эксплуатируют бедность ваших священников и вашей паствы, и с тридцатью сребрениками Иуды приходят и покупают совесть бедных священников Африки и верующих православных».

Оскандалившийся ранее архиерей, крестивший детей содомитов, решил указать, что «эта Церковь России, эта Патриархия, если и имеет свет, если и имеет культуру и если и имеет историю, то всем этим она обязана Византии, Вселенскому Патриархату, Матери-Церкви».

Таким образом, невооружённым взглядом видно с каким презрением греки продолжают относиться к своим русским собратьям, и этот бьющий в глаза греческий этнофилетизм ничем не исправить. Такие архиереи, как владыка Элпидофор, привыкли делить православный мир на людей первого (греки) и второго (славяне) сорта, и они этого даже не замечают.

К слову, на Фанаре является общим местом приводить в пример то, что Константинопольский Патриархат является Матерью-Церковью для русских, а потому Русская Православная Церковь якобы должна беспрекословно слушаться и одобрять всё, что посчитает нужным Константинопольский Патриарх Варфоломей.

Такие претензии могли иметь хоть какое-то оправдание, если бы Русская Церковь до сих пор оставалась митрополией под управлением константинопольских митрополитов. Но эти времена давно прошли. Дочь выросла и давно живёт своей отдельной (автокефальной) жизнью во главе со своим мужем (Патриархом), а греческие архиереи, как старая сварливая мать, продолжают возмущаться её мнимой неблагодарностью и отказом выполнять их указания.

Столь наивные представления и нежелание признавать давно свершившиеся изменения и «взросление дочери» кажутся невероятными со стороны тех, отцы которых Духом Святым установили столь разумное устроение Православной Церкви в виде системы канонов. Но, похоже, этнофилетизм и чувство гордыни застилает грекам не только глаза, но и разум, что очень печально.

Любому взрослому человеку прискорбно видеть свою обезумевшую мать, которая никак не хочет отпустить своих детей и стремится всё время влезать в его семейные дела, чтобы там руководить всеми, как малыми детьми. Что остаётся в таком случае её повзрослевшим детям? Ровно то, что и делает сегодня Русская Православная Церковь — не оставлять почтения к своим родителям, но ни в коем случае не давать им командовать в своей семье, иначе нестроений не избежать.

Русская линия