В ответ на теракт на Крымском мосту российские войска начали наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры по всей Украине…

Печальный день для всех православных в России и на Украине

Как это ни печально признавать, но конфликт между некогда братскими Россией и Украиной в последние дни вышел на новый, ещё более угрожающий уровень. Сегодня российские войска начали наносить массированные удары по украинской инфраструктуре, что стало ответом на теракт, организованный украинскими спецслужбами на Крымском мосту.

Стоит обратить внимание, что с самого начала спецоперации на Украине в Кремле не планировали полномасштабных боевых действий, а лишь стремились установить в Киеве пророссийское правительство. Именно поэтому первый этап СВО оказался столь тяжёлым и неудачным для России — в Кремле явно не ожидали, что украинцы начнут всерьёз воевать с русскими.

Несколько месяцев, пока шла СВО, российские военные демонстративно не снимали украинские флаги с администраций и государственных зданий на украинских территориях. Однако, нежелание властей Украины идти на переговоры привело к тому, что Россия начала готовиться к более серьёзным военным действиям.

Однако и здесь российская армия вела себя крайне сдержанно, стараясь поражать только военные объекты.

Впрочем, после взрыва на Крымском мосту никаких ограничений, похоже, больше не будет. И это для любого православного в России и на Украине вряд ли может стать радостной новостью. Ведь ожесточение между русскими и украинцами лишь нарастает, и радоваться этому могут разве что в НАТО.

Русская линия