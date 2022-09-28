В эстонском МВД заявили, что готовы применить карательные меры, если русский архиерей посмеет даже высказаться в поддержку российских военных на Украине…

Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения могут лишить вида на жительство, если он когда-либо выскажет поддержку российским военным на Украине. Об этом 27 сентября 2022 года заявил глава эстонского Министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Err.ee.

«Это серьёзная проблема, если Церковь занимает провоенную позицию. Что касается Русской Православной Церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского Патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится», − сказал Ляэнеметс.

Впрочем, как отметил министр, до настоящего времени не было выявлено «никаких прямых призывов Церкви или её прямой деятельности, оправдывающей войну». «Эстония очень чётко заявила, что оправдание войны на Украине и призывы к войне против Украины − это то, чего Эстония не потерпит», − добавил глава МВД.

Впрочем, вряд ли владыка Евгений планировал когда-либо высказываться на сей счёт — это не входит в круг его обязанностей при окормлении паствы в Эстонии. Но сам факт угроз в его адрес со стороны властей Эстонии весьма примечателен. Никакой демократией и свободой слова в Эстонском государстве, похоже, больше и не пахнет.

Русская линия