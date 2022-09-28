Митрополит Восточно-Американский Николай: «Братоубийственная война, война между единоверцами, является величайшей из скорбей»
Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви призвал как можно быстрее остановить кровопролитие на Украине…
Иерархи Русской Православной Церкви Заграницей, собравшиеся на Архиерейском Соборе в канун церковного новолетия в Синодальном доме Нью-Йорке, выступили с посланием к своей пастве, дав оценку трагическим событиям, которые происходят ныне на Украине, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.
«Апостол Павел, обращаясь к древним христианам писал: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» (Римлянам 8, 35). В эти дни такие слова кажутся глубоко уместными. Священное Писание напоминает нам о словах Господа, обращенных Его Апостолам: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» (Мф.24, 6−8), — говорится, в частности, в документе.
Сегодня эти грозные знамения, предсказанные столпом Апостольским, и о которых говорил Господь, наблюдаются нами лично, непосредственно, и мы чувствуем их влияние как на себя, так и на наших соседей. Духи злобы поднебесной, при посредстве порабощенных ими людей, стараются сделать все возможное, чтобы отравить нас ядом разделения и ненависти. Все это приводит к усилению раздора между братьями по вере и духу, наследниками общей истории и культуры, вышедшими из единой купели Крещения Руси.
Мы и ранее призывали верующих помнить, что участие в политических спорах не входит в обязанности Церкви Христовой, миссия которой — проповедовать Евангелие и направлять человека к покаянию и спасению души. Православная Церковь по самой своей сути не может призывать к войне, но всегда, несмотря ни на что, молится о мире. Что касается великой смуты, которая в настоящее время развернулась вокруг нас, мы должны жить в соответствии с этим принципом. Прошло восемь лет с тех пор, как наша Русская Православная Церковь Заграницей начала возносить особую молитву на Божественной Литургии «за страждущую страну Украины, раздираемую раздорами» — и эту молитву мы непрестанно продолжаем возносить, и так будет до тех пор, пока не наступит мир. Кроме того, епархии нашей Церкви, наши верующие приложили много усилий, чтобы реально помочь тем, кто страдает на Украине, и многочисленным беженцам во всех концах мира. Мы выражаем нашу благодарность за их великодушие и будем продолжать действовать подобным образом до тех пор, пока тьма страданий не превратится в свет примирения.
Что касается государственных органов и глав мировых держав со всех сторон, мы можем только умолять их без промедления занять свои места за столом переговоров, чтобы как можно скорее положить конец военным действиям; и этот призыв мы тоже не перестанем озвучивать. Нам неприятно видеть, как организуются легкомысленные развлечения, такие как поп-концерты и тому подобное, в то время как конфликт по праву должен был бы принести всем нам чувство трезвости и скорби. Братоубийственная война, война между единоверцами, является величайшей из скорбей; она не может не потрясти каждое православное сердце. Пусть все власть имущие помнят заповедь Христа: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» (Мф. 5,9).
Потому призываем всех верных чад Церкви быть такими миротворцами и быть, как некогда назвал нас Блаженнейший Митрополит Антоний (Храповицкий), «сынами Воскресения». Будьте тверды в вере, не сомневайтесь в надежде, которая есть в вас, сосредоточьтесь на добром и праведном и бегите от зла — и знайте, что Всемогущий Бог никогда не оставит тех, кто уповает на Него".
Митрополит Восточно-Американский Николай: «Братоубийственная война, война между единоверцами, является величайшей из скорбей» Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви призвал как можно быстрее остановить кровопролитие на Украине...