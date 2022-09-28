Иерархи Русской Православной Церкви Заграницей, собравшиеся на Архиерейском Соборе в канун церковного новолетия в Синодальном доме Нью-Йорке, выступили с посланием к своей пастве, дав оценку трагическим событиям, которые происходят ныне на Украине, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

«Апостол Павел, обращаясь к древним христианам писал: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» (Римлянам 8, 35). В эти дни такие слова кажутся глубоко уместными. Священное Писание напоминает нам о словах Господа, обращенных Его Апостолам: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» (Мф.24, 6−8), — говорится, в частности, в документе.

Сегодня эти грозные знамения, предсказанные столпом Апостольским, и о которых говорил Господь, наблюдаются нами лично, непосредственно, и мы чувствуем их влияние как на себя, так и на наших соседей. Духи злобы поднебесной, при посредстве порабощенных ими людей, стараются сделать все возможное, чтобы отравить нас ядом разделения и ненависти. Все это приводит к усилению раздора между братьями по вере и духу, наследниками общей истории и культуры, вышедшими из единой купели Крещения Руси.

Мы и ранее призывали верующих помнить, что участие в политических спорах не входит в обязанности Церкви Христовой, миссия которой — проповедовать Евангелие и направлять человека к покаянию и спасению души. Православная Церковь по самой своей сути не может призывать к войне, но всегда, несмотря ни на что, молится о мире. Что касается великой смуты, которая в настоящее время развернулась вокруг нас, мы должны жить в соответствии с этим принципом. Прошло восемь лет с тех пор, как наша Русская Православная Церковь Заграницей начала возносить особую молитву на Божественной Литургии «за страждущую страну Украины, раздираемую раздорами» — и эту молитву мы непрестанно продолжаем возносить, и так будет до тех пор, пока не наступит мир. Кроме того, епархии нашей Церкви, наши верующие приложили много усилий, чтобы реально помочь тем, кто страдает на Украине, и многочисленным беженцам во всех концах мира. Мы выражаем нашу благодарность за их великодушие и будем продолжать действовать подобным образом до тех пор, пока тьма страданий не превратится в свет примирения.

Что касается государственных органов и глав мировых держав со всех сторон, мы можем только умолять их без промедления занять свои места за столом переговоров, чтобы как можно скорее положить конец военным действиям; и этот призыв мы тоже не перестанем озвучивать. Нам неприятно видеть, как организуются легкомысленные развлечения, такие как поп-концерты и тому подобное, в то время как конфликт по праву должен был бы принести всем нам чувство трезвости и скорби. Братоубийственная война, война между единоверцами, является величайшей из скорбей; она не может не потрясти каждое православное сердце. Пусть все власть имущие помнят заповедь Христа: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» (Мф. 5,9).

Потому призываем всех верных чад Церкви быть такими миротворцами и быть, как некогда назвал нас Блаженнейший Митрополит Антоний (Храповицкий), «сынами Воскресения». Будьте тверды в вере, не сомневайтесь в надежде, которая есть в вас, сосредоточьтесь на добром и праведном и бегите от зла — и знайте, что Всемогущий Бог никогда не оставит тех, кто уповает на Него".

Русская линия