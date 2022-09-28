Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2022

К 100-летию Русского исхода
В Москве открылась выставка «Философский пароход: семь пассажиров»…

Философский пароходК 100-летию высылки из России её интеллектуальной элиты на так называемых «философских пароходах» в 1922 году Свято-Филаретовский институт совместно с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына проводят выставку «Философский пароход: семь пассажиров», сообщает Благовест-инфо.

Семь пассажиров — это философы Николай Лосский, Николай Бердяев, Семён Франк, Иван Ильин, Фёдор Степун, протоиерей Сергий Булгаков и социолог Питирим Сорокин, высланные из России на пароходах и поездах в 1922 году.

Значение наследия этих выдающихся мыслителей показано через свидетельства их современников и учеников, а также тех, кто изучает и развивает их идеи сегодня.

Среди них и.о. декана философского факультета МГУ Алексей Козырев; литературовед Ирина Роднянская; декан богословского факультета СФИ Давид Гзгзян; заведующий кафедрой философии и религиоведения ПСТГУ Константин Антонов; основатель СФИ священник Георгий Кочетков; научный сотрудник Института философии РАН Александр Цыганков; научный сотрудник Инновационного центра Нишского университета Ромило Александр Кнежевич; профессор кафедры русской философии и культуры СПбГУ Игорь Евлампиев; автор и издатель сборника цитат Н. Бердяева американский музыкант Том Уиллетт и другие.

Полные версии видеоинтервью с этими экспертами доступны на онлайн-лендинге philoship.ru с 27 сентября.

Выставка будет открыта в Доме русского зарубежья до 19 октября в будни с 11:00 до 19:00 и по предварительной записи в субботу. Записаться на экскурсию можно по телефону или электронной почте (бесплатно): +7 (968) 927-27-22, f. parokhod@gmail.com

Выставка задумана как передвижная и масштабируемая под разные пространства. Уже в сентябре она будет представлена в двух городах — помимо Москвы, в этот же день экспозиция откроется в Санкт-Петербурге в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.

Один из основных материалов выставки — гофрокартон и, в частности, коробки. Такой образ переезда, внятный современному человеку, был найден художником Александрой Строцевой. Устроители стремились сделать экспозицию не «музеем», а пространством, которое поможет зрителю прикоснуться к идеям героев выставки, войти в диалог с ними. Этой же цели служат раздаточные материалы о «пассажирах», которые посетители смогут унести с собой.

На московской выставке также представлены редкие зарубежные издания и автографы из собрания Дома русского зарубежья и частной коллекции Виктора Щедрина.

Выставка проводится при участии православного Братства во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской.

«Философский пароход» — собирательное название пассажирских судов и поездов, на которых из России в 1922 году по инициативе Ленина и Троцкого были высланы представители интеллектуальной элиты страны. Термин «философский пароход» ввёл известный философ Сергей Хоружий в 1990 году.

Общее число высланных составило по разным данным от 228 до 272 человек. Высылки осуществлялись на пароходах из Петрограда, Одессы и Севастополя, а также поездами из Москвы в Латвию и Германию.

Высылаемым разрешалось взять минимальное количество личных вещей. Ценности, в том числе и архивы, вывозить было запрещено, даже нательные кресты надо было снимать.

Высылаемые подписывали уведомление, что за самовольное возвращение в пределы РСФСР они будут расстреляны.

Русская линия

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