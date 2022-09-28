Михаил Мурашко: Врачи в женских консультациях должны настраивать будущих матерей на роды, а не на аборт

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что акушеры-гинекологи должны формировать у женщин репродуктивного возраста установки, ориентированные на рождение ребёнка и создание семей с несколькими детьми, сообщает Интерфакс.

«Первое, что врач акушер-гинеколог, работающий с женщинами репродуктивного возраста и с девочками, которые готовятся в перспективе стать матерями, конечно же, должен, — формировать установки, ориентированные на рождение ребёнка и формирование семьи не из одного ребёнка», — сказал Мурашко в среду на Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2022».

Также министр отметил, что в текущем году на неонатальный скрининг выделены дополнительные средства.

Мурашко напомнил, что ранее получил поддержку проект по расширению неонатального скрининга. «И со следующего года мы переходим в новый формат. Оборудование закупается, поставляется», — сообщил министр.

Скрининг — медицинская диагностическая технология сплошного безвыборочного лабораторного обследования всех новорожденных на некоторые заболевания обмена веществ, призванная обеспечить своевременное выявление и начало лечения детей, имеющих данные заболевания, с целью предотвращения их инвалидизации.

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