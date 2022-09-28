Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2022

Россия готовится присоединить к себе четыре области Украины
Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья проголосовали за вхождение в состав Российского государства…

Москва, КремльРеспублики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей подвели итоги референдумов о вхождении в состав России, сообщает РБК.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России

ДНР — 99,23% за вхождение в состав России

Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России

Запорожская область — 93,11% за вхождение в состав России

Общая явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В ДНР в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, а в Запорожье — 85,4%.

Пророссийские запорожская и херсонская военно-гражданские администрации намерены объявить независимость региона в административных границах. При этом в Запорожской области они контролируют только южную и центральную части, столица региона — административный центр Запорожье подконтролен украинским властям.

Референдумы шли пять дней — в первые четыре дня голосование проходило на придомовых территориях и во время адресного обхода, в последний — 27 сентября — на участках. Такое решение организаторы объяснили соображениями безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что все российские органы власти готовы к присоединению к стране новых регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что палата поддержит решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, если оно будет принято.

По итогам референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей власти запланировали митинг в центре Москвы. Предварительно он запланирован на 30 сентября, на нём планируется выступление Владимира Путина. Это может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября.

Российское законодательство содержит процедуру вхождения в состав нового субъекта — иностранного государства или его части. Принятие в состав происходит на основании международного договора, перед подписанием которого президент России уведомляет Федеральное собрание и правительство. После заключения договора президент обращается в Конституционный суд с просьбой дать оценку соответствия договора Конституции. Если суд не находит нарушений, то договор вместе с проектом федерального конституционного закона, в котором определяются название нового субъекта, его статус, границы, переходные положения, направляются в Госдуму, а затем в Совет Федерации. После принятия документа палатами парламента в ст. 65 Конституции вносится поправка — туда добавляются названия новых субъектов России.

В Кремле сообщили, что после проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины «кардинальным образом» изменится правовой статус этих территорий. Ситуация изменится «со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях», отметил Дмитрий Песков.

Русская линия

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