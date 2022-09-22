Русская линия
Сводка новостей от 22 сентября 2022

Украинские раскольники захватили старинный храм УПЦ в Зазимье на Киевщине
В захвате активное участие принял бывший священник УПЦ Анатолий Слиньком, который ранее уклонился в раскол…

Украинские раскольники захватили старинный храм УПЦ в Зазимье на Киевщине17 сентября 2022 года сторонники «ПЦУ» во главе с бывшим священником УПЦ Анатолием Слинько, попирая все законы и права прихода УПЦ в честь Воскресения Христова в селе Зазимье Киевской области, захватили старинный храм, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Первый Казацкий».

Это уже не первая преступная попытка завладеть святыней. Так, 10 сентября, после попытки захвата храма сторонниками «ПЦУ» в Зазимье, стороны договорились закрыть храм и сесть за стол переговоров.

«Но договориться там уже не смогли, потому что активистам „ПЦУ“ не нужен был компромисс, им нужна была наша святыня. Именно поэтому Анатолий Слинько сегодня организовал проведения своего обряда в 14:00», — рассказал журналист «Первого Казацкого» и подчеркнул, что у сторонников «ПЦУ» нет никаких прав на здание храма.

Он отметил, что с самого утра у храма появились сторонники Епифания — небольшая группа, которая выстроилась у ворот и не пускала верующих. Прихожане в то время молились у стен своей святыни. По его словам, на месте присутствовало много правоохранителей, однако полиция была вовлечена и поддерживала сторонников «ПЦУ». Кроме того, была тероборона и представители местной власти.

«Сначала всё было относительно мирно, верующие молились, активисты „ПЦУ“ просто стояли, но всё изменилось, когда в городе появился клирик „ПЦУ“ из села Погребы. Он начал разжигать вражду, начал обзывать верующих предателями, подстрекать толпу. У храма началось противостояние. Активисты „ПЦУ“ толкали людей, обзывали, унижали. Одна из активисток пыталась выхватить у меня камеру, что можно классифицировать как правонарушение — препятствование журналистской деятельности», — говорится далее в сообщении корреспондента с места событий.

Он констатировал, что «к сожалению, активисты „ПЦУ“ незаконно перерегистрировав церковь, не имея никаких прав на святыню, сорвали печати, замки и вошли в церковь».

Православные решили прекратить противостояние.

Русская линия

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Украинские раскольники захватили старинный храм УПЦ в Зазимье на Киевщине
В захвате активное участие принял бывший священник УПЦ Анатолий Слиньком, который ранее уклонился в раскол...

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