Весь день сегодня в российском обществе идёт дискуссия о неравномерном обмене военнопленными, который произошёл между Россией и Украиной 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

В рамках обмена России выдали 55 пленных российских солдат, а также бывшего народного депутата Украины, лидера движения «Украинский выбор» и бизнесмена Виктора Медведчука, который является кумом Владимиру Путина. Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди который были командиры националистического батальона, захваченные в плен в Мариуполе. Это пять человек, они будут находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента», сообщает РБК.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в рамках обмена России был передан Медведчук, а также 55 военнопленных, а Украине — 215 пленных. Минобороны России заявило, что 55 военных России, ДНР и ЛНР были доставлены в Россию «в результате сложного переговорного процесса». В плену им «грозила смертельная опасность», заявили в ведомстве.

Однако, столь неравномерный по числу людей обмен вызвал бурю негодования в российском обществе. Даже глава Чечни Рамзан Кадыров выразил по этому поводу своё недовольство.

«Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся. Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что считает передачу даже одного бойца батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещён в России) неправильным. Кадыров напомнил, что именно азовцы участвовали в боевых действиях в Мариуполе. «И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод — не брать фашистов в плен», — заявил глава Чечни.

Впрочем, вряд ли в Кремле не понимали, что 56 человек не равны 205-ти, во всяком случае, количественно. Тогда, почему же Москва пошла на такую неправильную формулу? Ответов на этот вопрос может быть несколько.

На Украине попытались представить дело так, что «Путин отдал 200 человек за Медведчука», поскольку он его кум, а остальные 55 российских военных были отданы Украиной в придачу, что вряд ли является правдой.

Другая версия кажется нам более правдоподобной. Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной без всяких сантиментов и «благородных правил», а потому хочет максимально быстро вернуть себе своих людей, поскольку потом вести переговоры об их возвращении, возможно, будет уже не с кем. То есть неравномерный обмен пленными — это грозное предзнаменование грядущих военных действий, а не умиротворения или беззубости Кремля.

За эту версию говорит целый ряд фактов. Так, сначала в Кремле активировали опцию референдумов на освобождённых территориях Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья. Причём назначили их на самые ближайшие даты — 23−27 сентября. 21 сентября Путин также объявил частичную мобилизацию в России. При этом его «обращение к нации» первоначально должно было состояться вечером 20 сентября, но неожиданно было перенесено, что может быть связано именно с подготовкой к обмену.

Медведчук был «в плену» в Киеве полгода, так почему же именно сейчас Кремлю понадобилось его вызволять? Всё потому же.

Тем временем, в украинских Телеграм-каналах пишут, что вслед за «непропорциональным обменом» может состояться и ещё один обмен, но уже «всех на всех», то есть Украина отдаст России ещё 400 российских солдат (если они, действительно, у Украины есть) и 500 своих граждан, арестованных за сотрудничество с русскими в Харьковской области и других регионах страны, а Россия — 5 тысяч пленных украинских военных.

Такой обмен изначально кажется очень маловероятным. Но если в Москве, действительно, планируют ужесточение военных действий, то нельзя исключать, что в Кремле пойдут даже на такие неравные условия, чтобы обезопасить своих людей, томящихся в тюрьмах Украины.

Русская линия