Президент Сербии Александр Вучич выступил категорически против отмены религиозного образования в сербских школах, и убеждён, что те, кто недооценивают Церковь, не понимают её роли в сегодняшних обстоятельствах. Об этом глава государства заявил 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о том, как он воспринял требование Хельсинкского комитета отменить религиозное образование в государственных школах Сербии, сообщает портал «Православная жизнь».

На днях в Белграде Хельсинский комитете по правам человека в Сербии выпустил Обращение с требованием соблюдать Конституцию и принципы светскости и отменить религиозное образование в государственных школах Сербии, чтобы обеспечить предпосылки для членства страны в ЕС. В документе Сербская Православная Церковь названа «нетерпимой, антидемократической и закрытой» организацией, которая «не может и не должна» воспитывать детей, тем более что «лучшее общество начинается со строгого разделения церкви и религии от науки и государства».

«Мы не имеем права, я не думаю, что мы должны отменять религиозное образование», — сказал Вучич и добавил, что надо еще посмотреть, как преподается альтернативная дисциплина — уроки гражданского воспитания.

Президент подчеркнул, что верит в историческую роль Сербской Православной Церкви, благодаря которой сегодня люди живут и выживают там, где наблюдается её присутствие.

«Там, где нет сербского государства, сербский народ выживает только благодаря Сербской Православной Церкви», — отметил Александр Вучич и уточнил, что подтверждение этому можно видеть в Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине и Республике Сербской, и даже в родном селе его отца Чипуличи (БиГ).

«Если бы не было Церкви, мы бы не выжили, и те, кто недооценивает роль СПЦ, не понимают её роли в настоящем, её исторической роли, её значения как национального института», — цитирует выступление сербского лидера Politika.

В сербских средних школах уже более 20 лет преподается предмет «веронаука». Религиозное образование получают 450 тысяч учеников и около 315 тысяч предпочитают посещать «альтернативный» факультатив — урок гражданской этики.

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