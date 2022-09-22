В Греции начались гонения на монахов, выступающих против вакцинации от коронавируса

Настоятель и пять насельников монастыря Пелион, расположенного в окрестностях города Волоса в Греции, предстанут перед судом по обвинению в распространении ложных новостей о вакцинации и коронавирусе, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Vimaorthodoxias.gr.

Согласно обвинительному акту прокуратуры Волоса, настоятель и монахи раздавали верующим карманную брошюру с названием «Подумай, прежде чем сделать прививку», в которой содержались «неправдивые сведения» о ковидной пандемии. На первых страницах мини-сборника представлены высказывания иностранных врачей об опасности вакцин от коронавируса, а на последних − советы, как уклониться от прививок.

«Вызывает сильное чувство горечи то, что администрация Церкви, архиепископы и митрополиты рекомендуют вакцинироваться, используя проповедь для оболванивания верующих», − говорится в брошюре.

Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс Греции в разгар угрожающих сообщений о пандемии в СМИ в ноябре 2021 года, обвиняемым монахам грозит тюремный срок от 3 месяцев до 5 лет и штраф. Именно к такому наказанию приговаривается на основании 191 статьи «любое лицо, которое публично распространяет ложные сведения, способные вызвать замешательство или страх у гражданина и подорвать его доверие к системе общественного здравоохранения».

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