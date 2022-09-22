Фонд «Наследие» и «Союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи» к 50-летию со дня кончины поэта провели мемориальный вечер…

В Москве почтили память русского поэта и офицера Николая Туроверова

Дней на десять я стану всем ближе.

Моего не припомня лица,

Кто-то скажет в далёком Париже,

Что не ждал он такого конца"

Николай Туроверов

20 сентября в помещении музея Императора Николая II в Токмаковом переулке после небольшого перерыва, вызванного летними каникулами, состоялось очередное заседание Имперского клуба, регулярно проводимого фондом «Наследие» и «Союзом историко-просветительских обществ «Наследие Империи».

По традиции собрание клуба было приурочено к памятной, юбилейной дате — 50-летию со дня кончины одного из самых значительных поэтов Русского Зарубежья, донского казака, офицера Русской армии, участника Великой (Первой мировой), Гражданской и Второй мировой войны Николая Николаевича Туроверова.

Заседание Имперского клуба открыл председатель координационного совета «Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников, кратко рассказавший об основных вехах по-своему уникальной боевой и творческой жизни самобытного казачьего поэта Николая Туроверова, важности и актуальности для грядущего возрождения России богатейшего и трагического наследия Русского Зраубежья, а так же познакомил собравшихся с результатами нынешней деятельности Союза «Наследие Империи».

Затем перед собравшимися выступил специальный гость Имперского клуба — бард, композитор и историк Виктор Леонидов. Гости услышали стихи Н. Туроверова и песни о Русском зарубежье.

Вслед за этим настал черёд главной части юбилейного мероприятия — обстоятельной, по обыкновению захватывающей и увлекательной лекции одного из постоянных докладчиков Общества, преподавателя кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Александра Музафарова, подробно освятившего жизненный путь выдающегося русского казачьего поэта на фоне исторических потрясений 20-го века и трагических судеб русской эмиграции.

Лекция вызвала пристальный интерес заполнившей актовый зал музея аудитории. По завершении живого и занимательного доклада перед собравшимися вновь выступил В. Леонидов, исполнив песни о Русском зарубежье.

По уже сложившейся доброй традиции мероприятие завершилось дружеским чаепитием.

Русская линия