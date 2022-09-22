21 сентября 2022 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря Москвы, за которой призвал россиян по-прежнему считать украинцев своими братьями, а не врагами, сообщает Патриархия.Ru.

Ниже мы приводим эту проповедь целиком:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодняшний день в истории нашего Отечества был отмечен многими событиями, но, наверное, самое яркое и значительное — это Куликовская битва в 1380 году. Конечно, враг не знал, что в этот день Русь прославляет Пресвятую Богородицу, что к Ней особенно возносятся молитвы. Он начал эту битву в полной уверенности, что победа будет одержана. Но мы знаем, что этого не случилось. Непобедимый враг был остановлен, и по прошествии ста лет враг ушел, осознав, что невозможно победить этот народ и эту державу.

Вот какие замечательные события связаны с праздником, который мы сегодня отмечаем. Почему же Русь стояла так твердо? Потому что Россия сохранила свой язык, свою веру, свою культуру, и даже под иноземным владычеством продолжала развиваться наша национальная жизнь.

А теперь давайте спросим: а почему так? Ответ только один: вера православная, Церковь Православная была хранителем духовной жизни народа. Люди понимали, что отступить можно от чего угодно, но только от веры никогда нельзя отступать. Потому что, если предашь в этом Господа, ничего другое не получится и никаких успехов не будет. И эта наша верность Господу и Спасителю, в условиях иноземной власти, была угодна Всевышнему настолько, что в течение десятилетий враг не предпринимал никаких усилий, чтобы напасть на столицу. Враг стоял на реке Угре, напротив стояло наше войско, и это стояние, без видимой битвы, и стало нашей тихой победой над врагом.

Конечно, все это было связано с глубочайшей верой нашего народа. Потому что вера делает человека очень сильным, ведь она переводит его сознание от повседневности, от материальных забот к заботе о душе, о вечности. И когда в человеке сильно это измерение, связанное с вечностью, то он становится непобедимым, потому что перестает бояться смерти. А именно ведь страх смерти гонит воина с поля битвы, толкает слабого на предательство и даже на то, чтобы брату восстать на брата.

Но подлинная вера истребляет страх смерти, а значит, и всякую человеческую подлость и предательство, и является великой опорой людей в созидании их общей жизни. Вот почему вера так важна для созидания жизни и общества, и государства. И если люди отказываются от этой силы и уповают только на силу юридического закона или на силу политических групп и партий, то такого рода единство всегда временное: проходит вкус на партии и политические идеалы, и все начинает разваливаться. И потому важно, чтобы в основе нашей национальной жизни, как великий приоритет, была вера, а вместе с ней — система христианских ценностей, которые возвышают душу и ведут человека, убежденно верующего, в вечную жизнь, а потому и непобедимого.

Сегодня Отечество наше, Русь, историческая Русь проходит через тяжелые испытания. Мы знаем, что происходит на Украине. Мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, сделать государством, противным Руси, вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало чувства, что там враг. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Господь укрепил братские чувства народов Святой Руси, чтобы еще более и более крепким становилось единство нашей Церкви, которое действительно является залогом мира на просторах Руси, — почему и развал нашей страны начался с попыток разорвать Церковь, создать расколы и разделения. Враг знал, что в эту точку надо ударить. И хотя мы понесли потери и возник опасный, греховный безблагодатный раскол на Украине, но одновременно там сохраняется вера православная, и наши братья и сестры, архипастыри и пастыри едины и, верю, вместе с нами продолжают молиться вокруг престола Господня и за прекращение междоусобной брани, и за восстановление мира на просторах исторической Руси.

Сегодняшний день связан с воспоминанием великой победы нашего народа, его духовного подвига, с воспоминанием того, как духовный авторитет влиял на формирование мужества и героизма. Я имею в виду, в первую очередь, благословение преподобного Сергия Радонежского, данное Дмитрию Донскому. Как все это формировало подлинную духовную силу нашего воинства, которое одержало победу в историческом сражении.

Это экскурс в историю с нашей, церковной точки зрения. Эта точка зрения не присутствует в светской исторической науке, а напрасно, потому что именно этот подход к истории высвечивает самое главное — духовное измерение в жизни людей и государства, без которого победы, в условиях угасания веры и духа, становятся невозможными. Поэтому сегодня мы еще и еще раз молимся Господу, чтобы Он умирил Русь, остановил междоусобные брани, чтобы воссоединилась Русь Святая — в том смысле, чтобы никакие раздоры и разделения не терзали наследников той самой единой Святой Руси. И сегодня, когда мы вспоминаем победу нашего народа в Куликовской битве, мы просим о том, чтобы без особенных битв и кровопролитий пришла подлинная победа, которая бы вернула нам духовное единство, мир, благополучие и взаимную любовь.

Пусть Покров Царицы Небесной простирается над Ее уделом — над Святой Русью. Пусть святые угодники Божии, одинаково прославляемые и почитаемые в России, на Украине, в Беларуси и других уголках исторической Руси, молятся сегодня за нас, недостойных, и вооружают нас правильными мыслями, нужными словами, но, самое главное, праведными делами, через которые могли бы прийти мир и благополучие на землю Святой Руси. Аминь".

Русская линия