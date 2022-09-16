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Сводка новостей от 16 сентября 2022

В Москве началась подготовка пастырей для Африки
Более полутора сотен африканских студентов начали учиться в Московской духовной академии…

Митрополит Клинский ЛеонидСвыше полутора сотен граждан африканских стран стали студентами Московской духовной академии в этом году, сообщил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, передаёт Интерфакс.

«Как уже неоднократно говорил, особое внимание уделяем образовательным процессам в Экзархате. По понятным причинам мгновенно нарастить богословское образование на континенте не получится. Нужно время», — сообщил владыка у себя в Телеграм-канале.

По словам архипастыря, до 20 человек из Африки приедут в этом году в духовные школы России на курсы русского языка с последующим получением полного богословского образования.

«Но есть и промежуточные решения, — отметил Патриарший экзарх. — Так, Московская духовная академия начинает годичные богословские онлайн-курсы на английском языке».

Всего, как сообщил митрополит, от Патриаршего экзархата в академию поступили 157 человек из 19 стран Африки.

Африканский экзархат Русской Православной Церкви был образован в конце 2021 года после того, как более сотни священников из Африки обратились с просьбой о переходе в Московский Патриархат из Александрийского. Поводом для этого послужило решение главы Александрийского Патриархата Патриарха Феодора признать неканоническую «Православную церковь Украины». Решение РПЦ образовать в Африке экзархат вызвало негодование Александрийского Патриарха, канонической территорией которого до тех пор считался Африканский континент.

Русская линия

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