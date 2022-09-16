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Сводка новостей от 16 сентября 2022

В Европе и США активно продвигают пропаганду содомии среди детей
В популярном британском детском мультсериале про приключения свинки Пеппы появилась пара белых медведиц-лесбиянок…

Свинка ПеппаВ популярном в Британии детском мультсериале про приключения свинки Пеппы возникла пара белых медведиц-лесбиянок, а у этого сериала только в Ютубе 28 млн. подписчиков, не считая других каналов и неподписанных зрителей, сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Christianheadlines.

Создатели популярного мультсериала на прошлой неделе сделали серьёзный шаг по пропаганде содомии среди детей.

Мультсериал «Свинка Пеппа» транслируется в Соединенном Королевстве на 5 канале и в Соединенных Штатах на канале Nick Jr («Ник младший»). Мультфильм с британским акцентом рассказывает маленьким зрителям о приключениях свинки Пеппы, её мамы, папы и младшего брата.

В новом эпизоде сериала под названием «Семьи» одна из подруг Пеппы, Пенни Полярная Медведица, показывает зрителям фотографию своей семьи. «Я живу со своей мамой и другой мамой, — говорит Пенни. — Одна мама — врач, а другая мама готовит спагетти. Я люблю спагетти».

Эпизод впервые вышел в эфир на 5 канале — через два года после публикации онлайн-петиции содомитов, которые требовали, чтобы создатели мультфильма срочно ввели в сюжет ЛГБТ-персонажи.

«Свинка Пеппа вошла в число самых популярных телепрограмм для маленьких детей и получила множество детских наград Британской академии, — гласит текст петиции — .. Однако, несмотря на то, что на данный момент выпущено уже шесть серий и более 250 эпизодов, ни в одной из многочисленных семей на экране дети не видят однополых родителей».

В связи с тем, что в Европе и США началась активная пропаганда содомии среди детей через мультипликационные фильмы, российским родителям нужно быть предельно внимательными к тому, что смотрят их дети.

Русская линия

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В Европе и США активно продвигают пропаганду содомии среди детей
В популярном британском детском мультсериале про приключения свинки Пеппы появилась пара белых медведиц-лесбиянок...
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