9 сентября 2022 года в зоне специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине при исполнении пастырских обязанностей по духовному окормлению военнослужащих татарстанского батальона «Алга» погиб клирик Казанской епархии, многодетный отец, настоятель храма Богоявления Господня в селе Исаково (Зеленодольский район, Республика Татарстан) иерей Анатолий Григорьев, сообщает Патриархия.Ru.

Отпевание почившего священнослужителя состоится 18 сентября в Богоявленском храме, восстановленном трудами священника. Заупокойную Божественную литургию и чин отпевания возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По благословению митрополита Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии будет совершаться поминовение новопреставленного иерея Анатолия.

Глава Татарстанской митрополии выразил соболезнования в связи с гибелью священника.

Священник Анатолий Григорьев родился 23 марта 1977 года в деревне Албахино Красноармейского района Чувашской АССР. В 1992 году закончил общеобразовательную школу. В 1992—1995 гг. учился в «Профессиональном училище № 22» города Канаш, где получил специальность «тракторист-машинист». В 1995—1998 гг. служил в Вооруженных силах РФ. Службу проходил в ВМФ в г. Севастополе. Звание — старший сержант.

5 декабря 1998 года прибыл в город Казань по приглашению настоятеля храма вмц. Параскевы Пятницы протоиерея Михаила Григорьева для помощи в деле восстановления храма. В 2001 году женился. 10 ноября 2001 года был рукоположен в сан диакона и назначен на диаконское место к храму вмц. Параскевы г. Казани. 21 ноября 2003 года был рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Богоявленского храма с. Исаково Зеленодольского района РТ.

14 декабря 2021 года был назначен помощником председателя отдела Казанской епархии по взаимодействию с казачеством. С 2021 года окормлял верующих осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5 в поселке Нижние Вязовые. 3 февраля 2022 года был назначен настоятелем храма Положения Ризы Господней в селе Тихий Плёс Верхнеуслонского района РТ без освобождения от занимаемых должностей. Духовно окормлял проект «Обретение» при епархиальном молодежном отделе на протяжении пяти лет.

Отец четырех детей.

Русская линия